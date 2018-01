BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Trump schrumpft das Amt:

"Nicht einmal ein Jahr im Amt, geht Trump jetzt schon in die Geschichte ein - freilich als der Präsident, der in zwölf Monaten nichts gelernt hat. Der Mensch wächst im Amt, heißt es. Im Fall Trumps ist es umgekehrt: Das Amt schrumpft mit diesem Menschen. Fast scheint es, als vereinte Trump sämtliche Charakterschwächen aller seiner Vorgänger, ohne über deren Stärken zu verfügen. Kann man ernsthaft annehmen, dass Trump sich etwas sagen lässt? Was sich in Amerika abspielt, ist eine Tragödie. Angesichts der vielen Krisen wäre der Westen besonders heute auf den alten Impresario der Weltpolitik angewiesen. Anstelle dessen zerstört der mit Freude sich selbst."/al/DP/jha

