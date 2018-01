FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu IT-Sicherheitslücke:

"Wer bislang seine heimische IT-Ausstattung mit edlem Notebook und teurem Smartphone in die Sphäre des privaten Wohlergehens einordnete, der muss sich immer öfter mit handfesten Störungen auseinandersetzen: Da legte im November 2016 ein einzelner Hacker die Router von mehr als einer Million Telekom-Kunden lahm ... Im Mai vergangenen Jahres verbreitete sich in aller Welt ein Krypto-Trojaner ... In dieser Woche heißt es, dass so gut wie alle Prozessoren aller halbwegs aktuellen Rechner und Smartphones angreifbar sind. Die beiden Schwachstellen wurden schon vor Monaten entdeckt. Sie heißen Meltdown und Spectre und erlauben das Ausspähen aller Daten. ... Was ist zu tun? Für den privaten Nutzer ist vor allem eins wichtig: Sicherheits-Updates aufspielen, zügig, direkt nach dem Erscheinen. Alles andere ist Sache der Hersteller."/al/DP/jha

