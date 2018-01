FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 5. Januar:

TERMINE KONJUNKTUR 01:30 J: PMI Dienste 12/17 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 11/17 08:45 F: Verbraucherpreise 12/17 08:45 F: Verbrauchervertrauen 12/17 11:00 EU: Erzeugerpreise 11/17 11:00 EU: Verbraucherpreise 12/17 (vorläufig) 11:00 I: Verbraucherpreise 12717 (vorläufig) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/17 14:30 USA: Handelsbilanz 11/17 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/17 16:00 USA: ISM-Index Dienste 12/17 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/17 16:15 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Harker, hält Rede in Philadelphia 16:15 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält Rede in Philadelphia SONSTIGE TERMINE D: Gespräche zwischen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und dem Billigflieger Ryanair über mögliche Tarifverhandlungen 09:00 D: Pk Flughafengesellschaft und Easyjet zu Erstflug ab Berlin-Tegel mit Easyjet-Europachef Thomas Haagensen und Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Berlin 11:00 D: Pk Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti), Leipzig 13:00 F: Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan besucht Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron Mit Macron will Erdogan bilaterale Fragen besprechen. Macron will auch den Syrienkrieg und den Palästinakonflikt sowie das Thema Menschenrechte ansprechen. USA: Jahreskonferenz der American Economic Association (AEA), Philadelphia (bis 07.01.2018) D: Fortsetzung CSU-Winterklausur (bis 06.01.), Seeon ca. 0845 Pressestatement Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko ca. 1045 Pressestatement Dobrindt und Frank Thelen, Gründer und Geschäftsführer von Freigeist Capital ca. 1345 Pressestatement Dobrindt und ungarischer Ministerpräsident Viktor Orbán

