FREITAG, DEN 5. JANUAR 2018

TERMINE KONJUNKTUR 01:30 J: PMI Dienste 12/17 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 11/17 08:45 F: Verbraucherpreise 12/17 08:45 F: Verbrauchervertrauen 12/17 11:00 EU: Erzeugerpreise 11/17

11:00 EU: Verbraucherpreise 12/17 (vorläufig) 11:00 I: Verbraucherpreise 12717 (vorläufig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/17 14:30 USA: Handelsbilanz 11/17

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/17 16:00 USA: ISM-Index Dienste 12/17 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/17 16:15 USA: Fed-Präsident von Philadelphia, Harker, hält Rede in Philadelphia 16:15 USA: Fed-Präsidentin von Cleveland, Mester, hält Rede in Philadelphia

SONSTIGE TERMINE D: Gespräche zwischen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und dem Billigflieger Ryanair über mögliche Tarifverhandlungen 09:00 D: Pk Flughafengesellschaft und Easyjet zu Erstflug ab Berlin-Tegel mit Easyjet-Europachef Thomas Haagensen und Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, Berlin 11:00 D: Pk Verband der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti), Leipzig 13:00 F: Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan besucht Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron Mit Macron will Erdogan bilaterale Fragen besprechen. Macron will auch den Syrienkrieg und den Palästinakonflikt sowie das Thema Menschenrechte ansprechen. USA: Jahreskonferenz der American Economic Association (AEA), Philadelphia (bis 07.01.2018) D: Fortsetzung CSU-Winterklausur (bis 06.01.), Seeon ca. 0845 Pressestatement Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko ca. 1045 Pressestatement Dobrindt und Frank Thelen, Gründer und Geschäftsführer von Freigeist Capital ca. 1345 Pressestatement Dobrindt und ungarischer Ministerpräsident Viktor Orbán

MONTAG, DEN 8. JANUAR 2018

TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Auftragseingang Industrie 11/17 10:30 EU: Sentix-Investorvertrauen 01/18 11:00 EU: Verbrauchervertrauen 12/17 (endgültig)

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz 11/17 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 12/17

18:40 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält eine Rede in Atlanta

SONSTIGE TERMINE EU: Ende der EU-Prüffrist für die Monsanto-Übernahme durch Bayer

HINWEIS J / RU: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 9. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 18:00 D: Continental vorläufige Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Amgen Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NL: Verbraucherpreise 12/17 08:00 D: Industrieproduktion 11/17 08:00 D: Handelsbilanz 11/17 08:45 F: Handelsbilanz 11/17

11:00 I: Arbeitslosenquote 11/17 (vorläufig)

11:00 EU: Arbeitslosenquote 11/17 11:00 GR: Industrieproduktion 11/17

16:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Kashkari, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Merck Finck Pressegespräch "Investmentausblick 2018", München D: Heimtextil 2018 - Internationale Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien (bis 12.01.), Frankfurt USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

MITTWOCH, DEN 10. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 12/17 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: CropEnergies 9Monatszahlen (endgültig) TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/17 08:45 F: Industrieproduktion 11/17 10:00 D: VDMA Auftragseingang 11/17

10:00 D: ifo-Institut, Istat, KOF - Eurozone Economic Outlook

10:30 GB: Industrieproduktion 11/17 10:30 GB: Handelsbilanz 11/17 14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/17 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 11/17

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: DIW Pressegespräch "Managerinnen-Barometer 2018", Berlin

10:00 D: Nord/LB Pressekonferenz "NORD/LB Neujahrsprognose 2018"

USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

DONNERSTAG, DEN 11. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Richemont Q3 Trading Update 07:00 D: Südzucker Q3-Zahlen 07:00 D: Hella Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR 06:00 J: Frühindikatoren 11/17 (vorläufig)

09:00 E: Industrieproduktion 11/17 10:00 D: BIP 2017 und Maastricht-Quote 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 11/17 11:00 EU: Industrieproduktion 11/17 12:00 PL: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Erzeugerpreise 12/17

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE 10:30 D: Fortsetzung Haustarif-Verhandlungen bei Volkswagen Bei VW endet der Entgelttarifvertrag am 31. Januar 2018. L: Das höchste Gericht Luxemburgs entscheidet in der Affäre um die sogenannten "Luxleaks" USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

FREITAG, DEN 12. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 A: OMV Q4 Trading Update 10:00 D: Drillisch ao Hauptversammlung 12:45 USA: JPMorgan Chase Q4-Zahlen 14:00 USA: Wells Fargo Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: BlackRock Q4-Zahlen USA: PNC Financial Service Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Leistungsbilanz 11/17 00:50 J: Handelsbilanz 11/17 02:45 CHN: Handelsbilanz 12/17

08:45 F: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 09:00 E: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig)

10:00 I: Industrieproduktion 11/17 11:00 GR: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Verbraucherpreise 12/17 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/17 14:30 USA: Realeinkommen 12/17 16:00 USA: Lagerbestände 11/17

SONSTIGE TERMINE 14:00 D: Hymer-Pk auf der CMT (internationale Messe für Caravan, Motor und Touristik) 2018, Stuttgart USA: International Consumer Electronics Show (CES) (bis 12.01.), Las Vegas

MONTAG, DEN 15. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 F: Airbus Telefon-Pk zu Auftrags- und Auslieferungszahlen für 2017

TERMINE KONJUKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 12/17 (vorläufig)

11:00 EU: Handelsbilanz 11/17 14:00 PL: Leistungsbilanz 11/17 15:00 B: Handelsbilanz 11/17

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Jahres-Pk Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY (Ernst & Young) USA: Erster Pressetag der Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

13:50 h Pk Verband der Automobilindustrie 14:10 h Pk Schaeffler 14:35 h Pk Lexus HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

DIENSTAG, DEN 16. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 D: Beiersdorf vorläufige Umsatzzahlen 2017 14:00 USA: Citigroup Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Ende der Übernahmefrist für Aktien des Kraftwerksbetreibers Uniper

USA: UnitedHealth Q4-Zahlen USA: First Republic Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Erzeugerpreise 12/17

08:00 D: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 10:00 I: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig)

10:30 GB: Verbraucherpreise 12/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 12/17 11:00 I: Handelsbilanz 11/17 14:30 USA: Empire State Index 01/18

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: EY-Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2018, Frankfurt 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer, Karlsruhe 11:00 D: PK BNP Paribas Präsentation der Marktdaten 2017 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt 14:00 CH: Vor dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos WEF-Gründer Klaus Schwab stellt das Programm vor und gibt bekannt, welche prominenten Teilnehmer bei der Tagung vom 23. bis 26. Januar erwartet werden. USA: Zweiter Pressetag der Automesse (NAIS) in Detroit

14:00 h Pk Jeep 15:35 h Pk Michelin 16:05 h Pk ZF 17:05 h Pk Saudi Aramco 18:05 h Pk Hitachi

MITTWOCH, DEN 17. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 F: Alstom Q3 Aufträge und Umsatz 08:00 EU: Acea Pkw-Neuzulassungen 12/17 12:45 USA. Bank of America Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs Q4-Zahlen 22:10 USA: Alcoa Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NL: ASML Holding Jahreszahlen USA: Charles Schwab Q4-Zahlen USA: US Bancorp Q4-Zahlen TERMINE KONUNKTUR 11:00 EU: Bauproduktion 11/17

11:00 EU: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig)

15:15 USA: Industrieproduktion 12/17 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 12/17 16:00 USA: NAHB-Index 01/18 20:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE D: Erster Pressetag zur Internationalen Grünen Woche in Berlin 11:00 h Eröffungs-Pk 12:00 h Pk Verbraucherzentrale Bundesverband E: Neues Parlament Kataloniens tritt erstmals zusammen 11:00 D: Pk Entwicklung Agribusiness-Sektor 2017 und Ausblick 2018, Hannover 17:30 GB: Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlicht Bericht über globale Risiken 2018 USA: Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

DONNERSTAG, DEN 18. JANUAR 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 12:30 USA: KeyCorp Q4-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon Q4-Zahlen 22:00 USA: IBM Q4-Zahlen 22:15 USA: American Express Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: BIP Q4/17 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 12/17 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/17

05:30 J: Industrieproduktion 11/17 (endgültig) 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 12/17 14:30 USA: Philly-Fed-Index 01/18 14:30 USA: Erstanräge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: IWF-/Bundesbank-Konferenz "Germany: Current Economic Policy Debates", Frankfurt Als Diskussionsteilnehmer oder Redner treten unter anderem die geschäftsführende Direktorin des IWF, Christine Lagarde, Bundesbankpräsident Jens Weidmann sowie das EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré auf. D: Zweiter Pressetag zur Internationalen Grünen Woche, Berlin USA: Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18)

