Mit plumpen Provokationen erregt die AfD mal wieder die Gemüter der Republik. Warum sich solche Ausfälle in diesem Jahr häufen werden - und wie man erfolgreich gegen sie vorgehen kann.

Pünktlich zum Jahresbeginn hat die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD) erneut für Schlagzeilen - oder einen kleinen Skandal, je nach Perspektive - gesorgt. Zwei ihrer Politikerinnen bekamen das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu spüren, als ihre provokanten Tweets vom Anbieter Twitter gelöscht wurden. Es ging um die Kommentierung einer Mitteilung der Kölner Polizei in arabischer Sprache. Erwartungsgemäß nahm die Partei diese Anwendung des neuen Gesetzes zum Anlass, medienwirksam von Zensur zu sprechen. In der Tat fällt es nicht leicht, die Löschung der Tweets zweifelfrei zu beurteilen. Jetzt wird der Fall gerichtlich überprüft.

Was die Beurteilung jedoch etwas einfacher macht, sind Zeitpunkt und Art der Tweets. Es ist zu vermuten, dass sie in klarer Absicht der Skandalisierung und in der Hoffnung, dass das neue Gesetz durchgesetzt und die Tweets gelöscht werden, abgesetzt wurden. Das Ergebnis der inzwischen tagelangen Auseinandersetzung dürfte genau im Kalkül der AfD liegen: höchstmögliche Aufmerksamkeit gepaart mit der Möglichkeit, mal wieder die Opferrolle einzunehmen.

Es steht zu erwarten, dass 2018 das Jahr der Provokationen durch die AfD wird. Vermutlich wird die Partei immer sehr scharf an Aussagen, die man als Volksverhetzung begreifen kann, vorbeischrammen und so die bürgerlichen Parteien und ihre Anhänger zu empörten Reaktionen veranlassen. Anschließend kann die Partei in die ...

