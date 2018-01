Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

COMPUTER - Wenn Geheimdienste sich eine Sicherheitslücke bei Computern wünschen dürften, sähe sie wahrscheinlich so aus wie die, die jetzt bekannt geworden ist. Der schwerwiegende Fehler, der Milliarden PCs und Handys betrifft, sitzt dort, wo sich Herz und Hirn eines jeden Computers befinden: im Prozessor. Nahezu alle Intel- Prozessoren, dazu einige des Konkurrenten AMD und auch solche für Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets sind in einer Weise angreifbar, dass Daten wie Passwörter oder kryptografische Schlüssel ausgespäht werden können. Und: Ein solcher Angriff hinterlässt überhaupt keine Spuren. Das kommt dem größten anzunehmenden Unfall in der Computerei schon ziemlich nahe. Deshalb arbeitet die Branche in einer gemeinsamen Anstrengung daran, das Problem zu lösen. Doch das ist erstens nicht so leicht, und zweitens nicht ohne Nebeneffekte zu stemmen. Computer, besonders jene in Rechenzentren, werden durch die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen um 20 bis 30 Prozent langsamer, schätzen Experten. (SZ S. 1/FAZ S. 1/Handelsblatt S. 16)

COMPUTERKRIMINALITÄT - Der Deutsche Richterbund fordert von der nächsten Bundesregierung einen entschlosseneren Kampf gegen Computerkriminalität. "Die Strafgesetze und Ermittlungsbefugnisse sind bisher nicht hinreichend auf das Zeitalter der Internet- und Computerkriminalität zugeschnitten", sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die schnell wachsende Computerkriminalität müsse entschiedener als bisher eingedämmt werden. (Funke Mediengruppe)

BÖRSENGÄNGE - Der unaufhaltsame Kursaufschwung an den Börsen lockt immer mehr Unternehmen an den Kapitalmarkt. Der Eisbrecher für 2018 könnte der schwedische Musik-Streamingdienst Spotify werden, der noch im März oder April in New York an die Börse gehen will. Angelockt werden Spotify und andere mögliche Kandidaten wie Airbnb, WeWork oder Lyft von der unverminderten Partystimmung an der Wall Street. Auch in Deutschland dürfte es in diesem Jahr einen Ansturm auf das Börsenparkett geben. "Die Pipeline für potenzielle Börsengänge ist lang und schließt einige Großemissionen ein", sagt Christof Bechtel, Co-Chef im deutschen Investmentbanking von Bank of America Merrill Lynch. Für das laufende Jahr rechnet die Beratungsgesellschaft EY mit bis zu 18 großen Börsengängen von deutschen Unternehmen, 2017 waren es 14. (Handelsblatt S. 6f/FAZ S. 22)

FDP - FDP-Chef Christian Lindner hat kurz vor dem Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart den Gestaltungsanspruch der FDP auch im Bund untermauert. Man werde nach dem Scheitern der Verhandlungen mit Union und Grünen nun "bei den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern für politische Richtungswechsel kämpfen" und sei dort bereit, in Regierungen einzutreten, "wenn die Konstellationen und die Inhalte es zulassen." 2018 sei zugleich "die erste Etappe für einen neuen Anlauf, auch im Bund Trendwenden zu erreichen." Lindner wies Kanzlerin Angela Merkel und den Grünen die Verantwortung für das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen zu. Die Reformdividende der Agenda-Politik Gerhard Schröders sei "langsam aufgebraucht" (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

FDP - Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) beklagt einen Vertrauensverlust in ihrer Partei wegen des Abbruchs der Jamaika-Sondierungen. "Bei denjenigen, die mit ihrer Stimme dazu beigetragen haben, dass die FDP mit mehr als 10 Prozent fulminant wieder in den Bundestag zurückgekehrt ist, gibt es Unsicherheit, viele Fragen und Zweifel", sagte Leutheusser-Schnarrenberger. Viele von ihnen hätten die FDP gerne in der Regierung gesehen und nicht in der Opposition. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ARBEITSLOSENBEITRAG - Die FDP will eine Senkung des Arbeitslosenbeitrags durchsetzen. "Wir erarbeiten gerade einen Gesetzentwurf zur Beitragssenkung in der Arbeitslosenversicherung. Eine Senkung von insgesamt fünf bis sechs Milliarden Euro ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer drin", sagte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer Theurer dem Handelsblatt. Dafür brauche man nicht auf eine neue Bundesregierung zu warten. (Handelsblatt S. 8f)

IMMOBILIEN - Die Preise für Immobilien in den angesagten deutschen Städten steigen und steigen - und mit ihnen die Mieten. Aber wie lange noch? Viele Käufer setzen weiter auf höhere Preise. Nicht überall dürfte die Rechnung aufgehen. (SZ S. 23)

ZINSEN - "Die Zinsen bleiben für immer extrem niedrig", sagte Bert Flossbach in einem Interview. Der Mitgründer der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch sieht die Europäische Zentralbank in einer Welt der Niedrigzinsen gefangen. "Die EZB ist praktisch gar nicht in der Lage, die Zinsen spürbar anzuheben. Und sie kann auch keine Zinswende am langen Ende des Marktes, etwa bei zehnjährigen Bundesanleihen, zulassen". (Handelsblatt S. 22)

