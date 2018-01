5,20% Zinsen mit Erste Group/Bayer-Aktienanleihe Protect

Wer vor zwei Jahren in Bayer-Aktien (ISIN: DE000BAY0017) investiert hat, muss sich derzeit trotz zwischenzeitlicher Kursgewinne von bis zu 10 Prozent mit einem Kursverlust von 8 Prozent abfinden. Ein Investment in die Erste Group-Aktie (ISIN: AT0000652011) hätte hingegen einen Ertrag im Bereich von 30 Prozent abgeworfen. Trotz der beträchtlichen Kursschwankungen (vor allem bei der Erste Group-Aktie) verlor keine der Aktien während der vergangenen 24 Monate 40 Prozent ihres Wertes.

Deshalb hätten Anleger, die vor zwei Jahren in eine Anleihe investiert hätten, die genau wie die derzeit zur Zeichnung angebotene RCB-Protect Aktienanleihe auf die Erste Group- und die Bayer-Aktie konstruiert gewesen wäre, die Maximalrendite erzielt.

5,2% Zinsen pro Jahr und 41% Sicherheitspuffer

Die am 31.1.18 errechneten Schlusskurse der Erste Group- und der Bayer-Aktie werden als Basispreise für die Anleihe fixiert. Bei jeweils 59 Prozent der Basispreise werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (1.2.18 bis 29.1.20) aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien erhalten Anleger an den beiden Zinszahltagen (1.2.19 und 3.2.20) Zinsen in Höhe von 5,2 Prozent gutgeschrieben. Wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt, dann werden Anleger mit dieser Anleihe eine jährliche Durchschnittsrendite von 5,05 Prozent erwirtschaften.

Notieren die zwei Aktien auf täglicher Schlusskursbasis innerhalb des gesamten Beobachtungszeitraumes immer oberhalb der jeweiligen Barrieren, dann wird die Anleihe am 3.2.20 mit ihrem Nennwert von 100 Prozent zurückbezahlt.

Berührt oder unterschreitet hingegen einer der Aktienkurse innerhalb des Beobachtungszeitraumes die Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe durch die Lieferung der Aktie mit der schlechteren Wertentwicklung erfolgen. Wird der Basispreis für die Bayer-Aktie beispielsweise bei 103 Euro fixiert und die Anleihe wird durch die Lieferung von Bayer-Aktien getilgt, dann erhalten Anleger (1.000:103)= 9,70874 Bayer-Aktien geliefert, wobei der Eurogegenwert des Bruchstückanteils gutgeschrieben wird.

Die RCB-5,2% Erste Group/Bayer Protect Aktienanleihe 2, fällig am 3.2.20, ISIN: AT0000A1Z809, kann noch bis 30.1.18 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Protect-Anleihe ermöglicht in den nächsten zwei Jahren bei einem bis zu 41-prozentigen Kursrückgang der Erste Group- und/ oder der Bayer-Aktie die Chance auf einen Bruttojahresertrag von 5,20 Prozent.

Quelle: zertifikatereport.de