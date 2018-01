FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.456 EUR

ELP XFRA US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 0.256 EUR

A3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.053 EUR

XFRA XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTN 0.000 %

SJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.062 EUR

17E XFRA EE3100006040 PRO KAPITAL GRUPP EO 0,20 0.015 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.147 EUR