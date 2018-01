FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Angesichts eines anhaltenden Aufschwungs an der Wall Street und in Asien dürfte es am Freitag auch für den Dax noch ein Stück weiter nach oben gehen. Die tags zuvor bereits angekratzte Marke von 13 200 Punkten bleibt im Visier. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 13 194 Punkte. Seit dem Rutsch bis auf 12 745 Punkte zum Jahresauftakt hat sich der Dax bereits wieder um rund 3,5 Prozent erholt.

USA: - DOW ÜBER 25 000 - Und täglich grüßt der Börsenrekord: Die Neujahrs-Rally an der Wall Street geht weiter, die Aktien haben sich auch am dritten Handelstag des Jahres zu Höchstkursen aufgeschwungen. Der Dow Jones Index ließ am Donnerstag schon kurz nach der Startglocke erstmals die Marke von 25 000 Punkten hinter sich und konnte sich in der Folge darüber festsetzen. Im vergangenen Jahr hatte der Index gleich fünf Tausendermarken geknackt.

ASIEN: - HÖHER - Asiens Börsen sind auch am Freitag weiter gestiegen. Sie folgten damit dem Rekordlauf an der Wall Street. Besonders gut lief es abermals in Japan. Nach gerade mal zwei Handelstagen im neuen Jahr steht der Nikkei 225 um mehr als 4 Prozent höher als zum Ende des alten Jahres.

DAX 13.167,89 1,46% XDAX 13.171,20 1,19% EuroSTOXX 50 3.568,88 1,68% Stoxx50 3.202,79 0,77% DJIA 25.075,13 0,61% S&P 500 2.723,99 0,40% NASDAQ 100 6.584,58 0,13% Nikkei 225 23.714,53 0,9% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - STABIL - Nach Ansicht von Dirk Gojny von der National-Bank dürften die Investoren vor allem im Hinblick auf den US-Arbeitsmarktbericht zunächst zurückhaltend agieren, so dass der Bund-Future kaum verändert in den Tag starten wird. Im Tagesverlauf sieht Gojny ihn zwischen 160,90 und 162,45 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 161,68 0,09% Bund-Future Settlement 161,59 0,06%

DEVISEN: - EURO NAHE 1,21 DOLLAR - Der Euro hat sich am Freitag in der Nähe eines dreijährigen Höchststandes gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2070 US-Dollar. Das Dreijahreshoch ist nur unwesentlich entfernt, wurde bislang aber nicht erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2065 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2072 0,03% USD/Yen 113,02 0,25% Euro/Yen 136,45 0,28%

ROHÖL:

Brent (März-Lieferung) 68,01 0,03 USD WTI (Februar-Lieferung) 61,96 0,06 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0038 2018-01-05/07:34