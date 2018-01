Augmentation de capital dans le cadre de l'IPO portée environ 27,8 M€

Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec Gilbert Dupont

Advicenne (Paris:ADVIC) (« Advicenne ou la Société »), spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés l'enfant et l'adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, annonce aujourd'hui que Gilbert Dupont, agissant au nom et pour le compte des chefs de file et teneurs de livre associés, a exercé partiellement l'option de surallocation hauteur de près de 72% dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris (« Euronext Paris »).

Cette option a donné lieu l'émission de 59.648 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 14,03 par action, pour un montant total de 836.861,44 euros. Après exercice partiel de l'option de surallocation, le nombre total d'actions Advicenne émises dans le cadre de son introduction en bourse s'élève 1.984.096 actions nouvelles portant ainsi la taille de l'émission environ 27,8 M€.

Conformément l'article 6 du règlement délégué (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016, Gilbert Dupont, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique qu'il a réalisé sur Euronext Paris des opérations de stabilisation sur les actions Advicenne (code ISIN: FR0013296746 Mnémo: ADVIC) comme suit

la stabilisation a débuté le 6 décembre 2017

la dernière opération de stabilisation a été effectuée le 4 janvier 2018

les fourchettes de prix dans lesquelles la stabilisation des échanges a été réalisée sont les suivantes

Date Prix au plus bas en € Prix au plus haut en € 06/12/2017 13,90 14,00 07/12/2017 13,83 14,00 08/12/2017 13,88 13,90 11/12/2017 13,95 14,00 12/12/2017 13,95 14,00 13/12/2017 13,92 13,98 14/12/2017 13,83 14,00 15/12/2017 13,98 14,00 18/12/2017 13,88 13,98 19/12/2017 13,75 13,93 20/12/2017 13,80 13,93 21/12/2017 13,85 14,01 22/12/2017 13,98 14,01 27/12/2017 13,90 14,00 28/12/2017 13,91 13,94 29/12/2017 13,91 13,99 02/01/2018 13,98 14,01 03/01/2018 14,02 14,02 04/01/2018 14,00 14,02

Advicenne annonce également avoir confié Gilbert Dupont la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme la Charte de déontologie de l'AMAFI. Ce contrat de liquidité a été conclu pour une durée d'un an compter du 4 janvier 2018, renouvelable par tacite reconduction. Il a pour objet l'animation des titres de la société Advicenne sur le marché Euronext Paris. Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 300.000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.

Répartition du capital après exercice partiel de l'option de surallocation

A la suite de l'exercice partiel de l'option de surallocation, le capital social d'Advicenne s'élèvera 1.612.468,80 euros divisés en 8.062.344 actions réparties, la connaissance de la Société, comme suit

Nombre d'actions % du capital et

des droits de vote (1) Luc-André Granier* 250 000 3,10% Caroline Roussel-Maupetit 146 885 1,82% Ludovic Robin 28 971 0,36% Nathalie Lemarié 1 069 0,01% Total dirigeants mandataires sociaux 426 925 5,30% Total salariés/membres de comités/consultants 44 519 0,55% IXO Private Equity* (2) 1 462 082 18,13% Bpifrance Investissement*(3) 2 249 568 27,90% Cemag Invest* 689 212 8,55% Irdi Soridec Gestion*(2) 435 511 5,40% Marie-Odile Humblet 597 249 7,41% Jean-Pierre Lefoulon* 370 650 4,60% Françoise Brunner-Ferber* 317 393 3,94% Autres investisseurs 380 179 4,72% Total investisseurs 6 501 844 80,64% Flottant 1 089 056 13,51% TOTAL 8 062 344 100,00%

Administrateur de la Société

(1) le pourcentage des droits de vote étant identique au pourcentage du capital détenu, étant toutefois précisé qu'à compter du

5 décembre 2019, les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative au nom du

même actionnaire depuis deux ans au moins compter de cette date bénéficieront d'un droit de vote double. (2) au travers des fonds dont elle est la société de gestion. (3) au travers du FPCI Innobio dont elle est la société de gestion.

Calendrier de l'opération Prochaines échéances

8 janvier 2018 Règlement-livraison des actions émises dans le cadre de l'exercice partiel de l'option de surallocation

Intermédiaires financiers

Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés

Gilbert Dupont

NIBC

A propos d'Advicenne

Advicenne est une société pharmaceutique qui se focalise sur le développement de produits thérapeutiques adaptés l'enfant et l'adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques. Le médicament le plus avancé de la Société est ADV7103 et a obtenu des résultats positifs lors de l'étude pivot de phase III, conduite auprès d'enfants et d'adultes atteints d'acidose tubulaire rénale distale (l'ATRd). Advicenne développe également ADV7103 dans une deuxième pathologie rénale, la cystinurie. La Société devrait lancer un essai clinique pivot de phase II/III en Europe en 2018 pour cette indication.

En parallèle, la Société développe un portefeuille de produits en phases préclinique et clinique ciblant des besoins médicaux non satisfaits en néphrologie et en neurologie, en étroite collaboration avec les principaux leaders d'opinion.

Pour plus d'informations sur la Société, rendez-vous sur www.advicenne.com

