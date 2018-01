Luzern (awp) - Der Milchverarbeiter Emmi verkauft seinen in den Jahren 2012 und 2013 erworbenen Minderheitsanteil von 22% an der Icelandic Milk and Skyr Corporation ("Siggi's"). Hintergrund sei ein Entscheid der Siggi's-Aktionäre, das Unternehmen an den französischen Milchverarbeiter Lactalis zu verkaufen, teilt das Emmi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...