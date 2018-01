DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Volljährigkeit" geschlossen. In Russland bleiben die Börsen wegen des orthodoxen Weihnachtsfestes geschlossen.

TAGESTHEMA

Der US-Arbeitsmarkt dürfte im Dezember seinen Aufwärtstrend fortgesetzt haben. Volkswirte erwarten, dass die Firmen außerhalb der Landwirtschaft 180.000 zusätzliche Stellen geschaffen haben. Im November war es aufgrund eines Aufholeffekts nach den Wirbelstürmen zu einem kräftigen Stellenplus von 228.000 gekommen. Für die Arbeitslosenquote sagen die Experten einen stabilen Wert von 4,1 Prozent voraus und für die Stundenlöhne einen Zuwachs von 0,3 Prozent. Im November habe der US-Jobmarkt positiv überrascht, doch das Lohnwachstum sei enttäuschend geblieben, urteilt die NordLB. "Das Rätsel eines niedrigen Lohndrucks bei gleichzeitig engem Arbeitsmarkt bleibt also ungelöst." Daran dürfte sich auch zu Beginn des Jahres nichts Grundsätzliches ändern. Sollte die Inflation weiter so niedrig bleiben, könnte es für die Fed in diesem Jahr schwierig werden, die Zinsschraube wie geplant drei Mal weiter anzuziehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages

- DE/Ryanair Holdings plc, Pilotengewerkschaft VC spricht über

Arbeitsbedingungen mit dem Management

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz November saisonbereinigt real PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm -FR 08:45 Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj 08:45 Verbrauchervertrauen Dezember PROGNOSE: 103 zuvor: 102 -IT 11:00 Verbraucherpreise Dezember (vorläufig) PROGNOSE +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj -EU 11:00 Erzeugerpreise November Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Dezember (Vorabschätzung) PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj -US 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +228.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,19% gg Vm 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -49,8 Mrd USD zuvor: -48,7 Mrd USD 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 57,6 Punkte zuvor: 57,4 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.726,50 0,10 Nikkei-225 23.642,66 0,58 Schanghai-Composite 3.393,66 0,23 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.167,89 1,46 DAX-Future 13.165,00 1,21 XDAX 13.171,20 1,19 MDAX 26.748,83 1,35 TecDAX 2.622,38 0,98 EuroStoxx50 3.568,88 1,68 Stoxx50 3.202,79 0,77 Dow-Jones 25.075,13 0,61 S&P-500-Index 2.723,99 0,40 Nasdaq-Comp. 7.077,92 0,18 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,68 +15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa dürften etwas fester in den Handel starten. Am Morgen stellt IG den DAX 20 Punkte höher bei 13.187 Punkten, auch der Euro-Stoxx-50 sollte zum Start etwas fester tendieren. Der wichtigste Termin des Tages ist die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr MEZ. Der deutlich oberhalb der Erwartung ausgefallene ADP-Bericht am Vortag hat die Messlatte nochmals etwas höher gelegt. Von Dow Jones befragte Volkswirte erwarten für den Dezember 2017 ein Plus von 180.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft. Ein besonderes Augenmerk dürfte erneut auf der Lohnentwicklung liegen, die in den vergangenen Quartalen nicht überzeugen konnte. Sollte diese endlich anspringen, könnte in Verbindung mit den aktuell anziehenden Ölpreisen auch etwas Bewegung in die Inflationsdaten geraten.

Rückblick: Fest - Gute Konjunkturdaten und erneut starke US-Vorgaben sorgten für Kauflaune. Die deutlichen Gewinne waren umso bemerkenswerter, da der Euro nahe seinem Dreijahreshoch notierte. Analysten sprachen davon, dass die Stärke des globalen Aufschwungs unter- und Inflationsrisiken überschätzt worden seien. In China überzeugte der Service-Bereich. In der Eurozone wurde der entsprechende Index nach oben revidiert. Vor allem Italien ragte mit einem stärkeren Anstieg heraus. Von den guten Konjunkturaussichten profitierten an der Börse vor allem die zyklischen Sektoren, so stellten die Bauwerte mit einem Plus von 1,5 Prozent den größten Sektorgewinner. Der britische Aktienmarkt hinkte der Entwicklung nach mauen Konjunkturdaten allerdings hinterher, daher zeigte sich der Euro-Stoxx-50 auch deutlich fester als der Stoxx-50. Debenhams brachen nach einer Gewinnwarnung um knapp 15 Prozent ein und zogen auch andere Einzelhandelswerte in Großbritannien nach unten.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Siemens legten um knapp 3 Prozent zu, Linde um 3,1 Prozent. FMC verbesserten sich um 1,3 Prozent, nachdem die UBS ihre Verkaufsempfehlung fallengelassen hatte. Steinhoff stiegen auf niedrigem Niveau um 22 Prozent. Der von einem Bilanzskandal heimgesuchte Möbelhändler hatte mitgeteilt, dass der CFO sein Amt aufgeben wird und sich voll auf de Erhalt und die Beschaffung von Liquidität konzentrieren wird. Adva Optical haussierten um 11,6 Prozent und profitierten von einer Hochstufung durch Hauck & Aufhäuser. Nachdem Süss Microtec im abgelaufenen Jahr bereits mehrmals die selbst gesteckten Ziele übertroffen hatte, legte das Unternehmen im Schlussquartal nochmals eine Schippe drauf. Die Aktie legte um knapp 6,1 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Die VW-Aktie habe um 1 Prozent zugelegt, meinte ein Händler von Lang & Schwarz zum insgesamt ereignisarmen Geschäft. Eine kursbewegende Nachricht habe er aber nicht gesehen.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Der Dow-Jones legte einen Rekord der besonderen Art hin und schaffte in nur 23 Tagen den Tausenderschritt von 24.000 auf erstmals über 25.000 Punkte. Hinter der Kauflaune der Anleger steht weiter Konjunkturoptimismus, genährt von neuen und gut ausgefallenen Konjunkturdaten in China, der Eurozone und den USA, gepaart mit einem generell weiter niedrigen Zinsniveau. Der Höhenflug animierte US-Präsident Donald Trump dazu, als "neue Nummer" für den Aktienmarkt 30.000 auszurufen. Trump deutete an, dass ein weiterer Anstieg das Ziel seiner Regierung sein könnte, indem sie eine Reihe von fiskalischen Anreizmaßnahmen fördere. Unter den Einzelaktien lagen Zykliker wie die Auto- und Bankenaktien an der Spitze. Ihre S&P-Subindizes gewannen 2,3 bzw. 1,1 Prozent. Am Ende rangierten weniger zyklische Aktien aus den Bereichen Nahrungsmittel und Konsumeinzelhandel. Auf Intel lastete weiter ein Bericht über eine Sicherheitslücke bei Intel-Mikroprozessoren. Für die Aktie ging es um 1,8 Prozent gen Süden. Der Konkurrent AMD erklärte derweil, die Wahrscheinlichkeit, dass seine Chips betroffen seien, liege bei "fast null". AMD setzten die Aufwärtsbewegung der Vortage fort und stiegen um 4,9 Prozent. Sprint gerieten mit der Nachricht unter Druck, dass CFO Tarek Robbiati das Unternehmen verlassen wird. Die Aktie verlor 4,6 Prozent. Tesla büßten 0,8 Prozent ein. Der Elektrofahrzeugbauer verfehlte im vierten Quartal mit seinem Gesamtabsatz die Analystenprognose knapp und mit dem wichtigen neuen Mittelklassetyp Model 3 deutlich.

Am Rentenmarkt sorgte zunächst der positive ADP-Bericht mit der davon ausgehenden Zinserhöhungsfantasie für etwas deutlicher steigende Renditen. Am Ende des Tages legte die Zehnjahresrendite knapp 1 Basispunkt zu auf 2,45 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.19 Uhr EUR/USD 1,2072 +0,0% 1,2070 1,2068 EUR/JPY 136,35 +0,2% 136,13 136,17 EUR/CHF 1,1765 +0,0% 1,1765 1,1768 GBP/EUR 1,1239 +0,0% 1,1225 1,1227 USD/JPY 112,94 +0,1% 112,77 112,85 GBP/USD 1,3567 +0,1% 1,3549 1,3547 Bitcoin BTC/USD 15.027,57 -1,1% 15.198,28 14.652,31

Am Morgen hält sich der Euro gegen den Dollar auf dem erhöhten Niveau des Vortages. Die Experten von NAB gehen davon aus, dass das starke Wachstum in der Eurozone den Falken in der EZB in die Hände spielt. Sie sehen den Euro 2018 in einer Spanne von 1,17 bis 1,23 Dollar. Aktuell geht er bei 1,2070 Dollar um. Gegen den Yen kann der Greenback am Morgen leicht vorrücken bis knapp über 113 nach einem Donnerstagsschluss bei 112,77.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 05, 2018 01:35 ET (06:35 GMT)

Am Donnerstag schwächelte der Dollar auf breiter Front wieder etwas, nachdem er am Mittwoch eine fünftägige Talfahrt vorübergehend gestoppt hatte. Analysten zufolge war die Erholung lediglich eine Pause im derzeit dominierenden Abwärtstrend. Der Dollar leide darunter, dass die Anleger auf eine raschere geldpolitische Straffung außerhalb der USA setzten, so TD Securities mit Blick auf die robuste Konjunktur weltweit. Das dürfte tendenziell für einen Geldstrom Richtung Europa und in die Schwellenländer sorgen. An anderer Stelle wurde auf das Fed-Protokoll verwiesen, das Uneinigkeit über die Geschwindigkeit der 2018 erwarteten Zinserhöhungen zeigte. Der Markt preise für dieses Jahr US-Zinserhöhungen um insgesamt 60 Basispunkte ein, was mehr als zwei Zinsschritten entspreche. Die Fed wiederum stelle für 2018 derzeit aber noch drei Zinsschritte in Aussicht, was normalerweise 75 Basispunkten entspräche, so Marktexperten. Der Euro erreichte im Tageshoch mit 1,2089 Dollar den höchsten Stand seit drei Jahren. Im späten US-Geschäft kostete er 1,2068.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,99 62,01 -0,0% -0,02 +2,6% Brent/ICE 68,03 68,07 -0,1% -0,04 +2,1%

Die Ölpreise legten leicht zu nach Bekanntwerden der US-Öl- und -Benzinvorräte in der vergangenen Woche. Während die Ölvorräte deutlich stärker als gedacht abnahmen, stiegen die Benzinvorräte unerwartet stark. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI lag im späten US-Handel 0,4 Prozent höher bei 61,89 Dollar. Brentöl kostete 67,95 Dollar. Einige Analysten zeigten sich verwundert über die Reaktion. Der Markt scheine derzeit ölpreisstützende Nachrichten höher zu gewichten und negative Nachrichten kaum wahrnehmen zu wollen. Die politischen Unruhen im Ölland Iran und Spekulationen auf drohende Lieferunterbrechungen haben die Preise zuletzt auf die höchsten Stände seit Mitte 2015 getrieben. Preistreibend wirkte daneben die derzeit extrem kalte Witterung in einigen Landesteilen der USA. Für das Wochenende ist eine weitere arktische Kaltwetterfront in den USA vorausgesagt. Dass die Trump-Regierung Offshore-Ölförderung massiv ausweiten will, bewegte die Öpreise nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.321,60 1.322,70 -0,1% -1,11 +1,4% Silber (Spot) 17,21 17,23 -0,1% -0,02 +1,6% Platin (Spot) 963,20 964,00 -0,1% -0,80 +3,6% Kupfer-Future 3,26 3,25 +0,2% +0,01 -1,0%

Der Goldpreis lag im Spätgeschäft 0,7 Prozent höher bei 1.322 Dollar. Auf Basis der US-Settlementpreise verzeichnete das Edelmetall den elften Tageanstieg in Folge und damit die längste Gewinnstrecke seit 2011. Es erhielt Auftrieb vom schwächelnden Dollar, wodurch sich das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligt. Daneben profitierte das zinslose Gold davon, dass die US-Notenbanker es offenbar mit ihren Zinserhöhungen nicht allzu eilig haben und sich zudem darüber uneinig sind.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der US-Notenbankfiliale von St. Louis, James Bullard, hat am Donnerstag gewarnt, die US-Notenbanker sollten sich bewusst sein, dass die projizierten Zinserhöhungen in diesem Jahr eine Rezession verursachen könnten. Sollte das Zinserhöhungstempo beibehalten werden und die Zehnjahresrendite auf dem aktuellen Niveau verharren, könne die Zinsstrukturkurve invers werden, das Zinsniveau am kurzen Ende also das am langen Ende übersteigen.

DEUTSCHE BANK

muss sich wegen eines seinerzeit möglicherweise zu niedrigen Übernahmeangebots für die Postbank weiterer Klagen erwehren. Auch Allianz Global Investors (AGI), Union Investment und Deka Investments haben Klage auf Nachzahlung eingereicht. Sprecher der drei Gesellschaften bestätigten eine Information des Handelsblatts.

WESTGRUND

trennt sich von seinem langjährigen Vorstand Arndt Krienen. Gründe für die Entscheidung wollte ein Sprecher auf Nachfrage von Dow Jones nicht nennen. Beim dem Unternehmen, das mehrheitlich zu Adler Real Estate gehört, ist nun Maximilian Rienecker alleiniger Vorstand. Krienen war Mitte Dezember bereits als Vorstandsmitglied und CEO von Adler Real Estate beurlaubt worden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2018 01:35 ET (06:35 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.