Frank Haun, Chef des wichtigsten deutschen Panzerbauers Krauss-Maffei Wegmann, über die Tücken deutsch-französischer Kooperation und Bürokratiewahn.

Herr Haun, Sie haben die Bundesregierung dafür kritisiert, dass sie zwar ihre Produkte will, aber Ihnen gleichzeitig das Leben immer schwerer macht.Ja, dazu stehe ich.

Der Etat der Bundeswehr soll doch steigen.So ist es - Stand heute - angekündigt. Dennoch fühlen wir uns wie zwischen zwei Wänden, die immer näher kommen. Irgendwann sind wir eingeklemmt, und in spätestens zehn Jahren ist die deutsche Wehrtechnik-Industrie tot.

Was setzt Ihnen denn so zu?Ungewisse Planungsszenarien, lange Planungszyklen, die unvorstellbare Regulierung in Deutschland und eine unberechenbare Exportpolitik.

Die Rüstungsausgaben in Europa sollen deutlich steigen, den Unternehmen winken viele lukrative Aufträge.Warten wir mal ab. Noch gibt es diese Aufträge nicht. Und was die Politik bislang konkret angeschoben hat, ist zu wenig.

Allein die Bundeswehr will ihren Etat bis 2020 auf fast 40 Milliarden Euro steigern. Dazu kommen deutsch-französische Vorhaben und EU-Projekte wie die Verteidigungsinitiative Pesco und der Europäischen Verteidigungsfonds EDF.Bisher fehlen die konkreten Beschlüsse - und vor allem bei den EU-Vorhaben auch die finanzielle Unterfütterung. Mit den Beträgen, die da genannt werden, wird man die Rüstung der europäischen Armeen nicht entscheidend verbessern können.

Es erstaunt uns, dass Sie so fordernd auftreten. Die Industrie hat zuletzt viele Waffen zu spät und zu teuer geliefert.An Zeit- und Kostenüberschreitungen ist nie nur einer schuld. Laufende Änderungen an technisch-taktischen Forderungen spielen beispielsweise eine große Rolle, oder die absurde Überregulierung für wehrtechnische Produkte.

Wenn eine Branche stark reguliert werden muss, dann ja wohl Ihre.

Kriegswaffen sind keine beliebige Handelsware, aber das meine ich hier nicht. Ich meine ein Ausufern bei technischen Standards, Normen und Prüfungen. Da haben wir uns immer weiter von angemessenen, praktikablen Regeln entfernt. Wenn man etwa in einem Kampfpanzer ein relativ unbedeutendes Teil wie eine Wasserpumpe verändern will, erfordert das einigen Aufwand in der Zusammenarbeit mit dem Ausrüstungsamt.

Klingt kompliziert.Ist es auch! Da wird einiges an Papier bewegt und unter extremen Bedingungen getestet. Bei manchen Komponenten sicher zu Recht, bei vielen jedoch erscheint es mir übertrieben.

Wie lange dauert so ein Verfahren?Das hängt vom Einzelfall ab, aber in der Regel reden wir da nicht über Wochen, sondern Monate, manchmal Jahre. Manchmal ändern sich auch Standards und Normen während der Entwicklungszeit, etwa bei einem Panzer. Dann fangen wir von vorne an. Das macht die Projekte immer teurer, nicht nur für die Bundesregierung, sondern auch für uns. Im internationalen ...

