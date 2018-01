Moneycab: Frau Prof. Altwegg, Sie und Ihr Team von der Universität Bern haben mit dem Massenspektrometer Rosina massgeblich zum Erfolg der europäischen Kometensonde Rosetta beigetragen, die 2014 auf dem Kometen 67P Tschurjumow-Gerassimenko ("Tschury") landete. Was sind heute die wichtigsten wissenschaftlichen und persönlichen Erkenntnisse dieser Mission?

Kathrin Altwegg: Die wichtigsten Erkenntnisse sind sicher, dass Kometenmaterial älter ist als unser Sonnensystem, dass es aus sehr vielen organischen Molekülen besteht inkl. Aminosäure und dass damit Kometen möglicherweise das Starter Kit für irdisches Leben sind. Leben auf dem Kometen hat es keines, aber wenn Kometen auf der Erde einschlagen, bringen sie eine relativ grosse Menge an Grundbausteinen mit, aus denen biologische Zellen entstehen können. Für mich hat es bestätigt, dass Kometen Zeugen unserer eigene Vergangenheit sind, dass wir durch das Studium von Kometen unsere eigene Geschichte erforschen.

Die Reise von Rosetta über eine Entfernung von 500 Millionen Kilometern dauerte 10 Jahre (2004 - 2014). Wie plant man ein solches Projekt und was waren die grössten ungeplanten Hindernisse auf dem langen Weg?

Die Reise von Rosetta war weit mehr als 500 Millionen Kilometer, eher 3 Milliarden. Die Sonde war mehr als 500 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, aber um dort zu sein brauchte es mehrere Umdrehungen um die Sonne. Der Flug war eigentlich schon fast "langweilig", lief doch alles wie geplant. Dies verdanken wir sicher den Ingenieuren beim Europäischen Space Operation Center in Darmstadt, die absolut professionell alle nötigen Manöver der Raumsonde planten und ausführten.

Einziger Nervenkitzel war das Aufwachen im Januar 2014 nach mehr als 2 ½ Jahren im Winterschlaf. Mit einer halben Stunde Verspätung kam dann allerdings das Signal doch noch. Eine weitere Überraschung war sicher die "Enten"-Form des Kometen. Unsere Instrumente zeigten einige Macken im Weltall, die man am Boden nicht gemerkt hatte. Glücklicherweise haben wir die gleichen Instrumente im Labor und konnten so mit Hilfe dieser Zwillinge Software-Lösungen finden. Software ist das einzige, was man nach dem Start noch ändern kann. Das grösste Problem einer solch langen Mission ist der Verlust des Wissens. Dies braucht einige Anstrengungen, um Abgänge von Mitarbeitern verkraften zu können.

Mitte 2016 wurde die Mission offiziell beendet. Was bleibt von Rosetta, welche Folgeprojekte können von den Erfahrungen profitieren, die Sie und Ihr Team gemacht haben?

Es bleibt ein grosser Wissenszuwachs über die Anfänge unseres Sonnensystems. Viele Modelle und Vorstellungen wurden über den Haufen geworfen, neue Erkenntnisse werden die Wissenschaft über den Ursprung des Lebens nachhaltig ändern. Astronomen versuchen nun dieselben Moleküle an andern Orten in der Galaxie zu finden, die wir beim Kometen fanden. Die grossen Teleskope wie ALMA in Chile und das Very Large Telescope werden eingesetzt, um sich bildende Sonnensystem zu untersuchen an Hand der Erkenntnisse von Rosetta.

Sicher wird es auch einen Einfluss auf die Suche nach ausserirdischem Leben haben, die zwar durch Rosetta eher schwieriger geworden ist, aber dafür konkreter. Rosetta hat viele Moleküle entdeckt, die zuvor als Biomarker, als Zeichen von Leben gedeutet wurden, die aber ganz offensichtlich ohne Leben vorkommen.

Nachdem Sie bei einem der spannendsten Weltraumprojekten mitgewirkt haben und halfen, einige fundamentale Erkenntnisse über die Entstehung der Erde zu gewinnen, welche Ziele haben Sie noch als Forscherin und Wissenschaftlerin ausserhalb des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...