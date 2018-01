Der Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungsanlagen auf Basis von Brennstoffzellen steht am Wendepunkt. Seit dem Jahr 2007 ist SFC Energy an der Börse notiert. Die Leidensgeschichte der Aktionäre ist lang. Bisher hat das Unternehmen noch in keinem Jahr einen Gewinn gemacht. Per Ende September hat sich ein Konzernbilanzverlust von mehr als 70 Mio. Euro aufgetürmt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...