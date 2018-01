Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2072 USD und damit gleichviel wie am Donnerstagabend. Das Dreijahreshoch ist nur unwesentlich entfernt, wurde bislang aber nicht erreicht. Auch gegenüber dem Schweizer Franken blieb der Euro im Vorabendvergleich stabil. Aktuell wird er wie am Donnerstagabend zu 1,1766 CHF gehandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...