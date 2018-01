05.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Berenberg Bank (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die Analysten der Berenberg Bank sind bullish auf GVC , die Muttergesellschaft von bwin . In einer Analyse schreiben sie, dass die Aktie nach wie vor die beste Aktie im Gaming-Bereich ist. Hier die Original-Worte: Merger with Ladbrokes Coral moving closer: At the end of December, GVC and Ladbrokes Coral (LCL) published the details of GVC's recommended offer for 100% of LCL's share capital. While the key elements fully reflect what was specified in the initial announcement on 7 December, some new...

Den vollständigen Artikel lesen ...