DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Volljährigkeit" geschlossen.

TAGESTHEMA

Der US-Arbeitsmarkt dürfte im Dezember seinen Aufwärtstrend fortgesetzt haben. Volkswirte erwarten, dass die Firmen außerhalb der Landwirtschaft 180.000 zusätzliche Stellen geschaffen haben. Im November war es aufgrund eines Aufholeffekts nach den Wirbelstürmen zu einem kräftigen Stellenplus von 228.000 gekommen. Für die Arbeitslosenquote sagen die Experten einen stabilen Wert von 4,1 Prozent voraus und für die Stundenlöhne einen Zuwachs von 0,3 Prozent. Im November habe der US-Jobmarkt positiv überrascht, doch das Lohnwachstum sei enttäuschend geblieben, urteilt die NordLB. "Das Rätsel eines niedrigen Lohndrucks bei gleichzeitig engem Arbeitsmarkt bleibt also ungelöst." Daran dürfte sich auch zu Beginn des Jahres nichts Grundsätzliches ändern. Sollte die Inflation weiter so niedrig bleiben, könnte es für die Fed in diesem Jahr schwierig werden, die Zinsschraube wie geplant drei Mal weiter anzuziehen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +180.000 gg Vm zuvor: +228.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,19% gg Vm 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -49,8 Mrd USD zuvor: -48,7 Mrd USD 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 57,6 Punkte zuvor: 57,4 Punkte 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: +1,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.726,50 +0,10% Nikkei-225 23.714,53 +0,89% Hang-Seng-Index 30.722,07 -0,05% Kospi 2.497,52 +1,26% Shanghai-Composite 3.400,92 +0,45% S&P/ASX 200 6.122,30 +0,74%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Dank guter Vorgaben von der Wall Street geht es am Freitag auch an den meisten ostasiatischen Börsen nach oben. Angeführt werden die Börsen der Region vom südkoreanischen Aktienmarkt, der von der Wiederannäherung Süd- und Nordkoreas angetrieben wird. Kräftig nach oben geht es für die Aktien chinesischer Brauereikonzerne an der Börse in Hongkong, nachdem China Resources Beer Preiserhöhungen von 10 bis 20 Prozent für eine Flasche Bier angekündigt hatte. China Resources verteuern sich um 6,1 Prozent. Tsingtao stiegen zeitweise um das Tageslimit von 10 Prozent und notieren aktuell noch fast 7 Prozent im Plus. Aktien chinesischer Immobilienkonzerne erfreuen sich ebenfalls lebhafter Nachfrage. China Vanke springen um 7 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Das Unternehmen plant den Kauf von 20 Einkaufszentren aus dem Besitz der in Singapur ansässigen Capitaland. China Resources Land steigen um 3,8 Prozent, China Evergrande um 3,2 Prozent und China Overseas Land um 2,6 Prozent. In Seoul steigt der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics um 1,7 Prozent. SK Hynix gewinnen 2,6 Prozent. Die Aktie des südkoreanischen Chemiekonzerns LG Chem verbessert sich um 1,8 Prozent. In Australien waren erneut die Aktien von Bergbaukonzernen gefragt. Darüber hinaus erholten sich dank guter Vorgaben des US-Sektors die Aktien der großen australischen Banken, die in den vergangenen Tagen geschwächelt hatten. Am japanischen Aktienmarkt profitieren Aktien der exportorientierten Automobilbranche davon, dass der Yen zum Dollar wieder etwas nachgegeben hat. Für Toyota geht es um 1,9 Prozent nach oben und für Mitsubishi um 2,9 Prozent. Nissan gewinnen 1,3 Prozent und Honda 0,8 Prozent. Bankenaktien folgen ihren US-Pendants nach oben: Mitsubishi UFJ Financial Group rücken um 2 Prozent vor.

US-NACHBÖRSE

In den USA läuft allmählich die Bilanzsaison an. Unter anderem hat das Fastfood-Unternehmen Sonic über den Verlauf seines ersten Geschäftsquartals berichtet. Während der Umsatz sank, übertraf der bereinigte Gewinn je Aktie die Erwartungen des Marktes. Die Aktie stieg daraufhin um 6,6 Prozent. Der Kurs der Fluggesellschaft Jetblue Airways reagierte nicht auf die Pläne des Unternehmens, die Belegschaft von der Steuerersparnis profitieren zu lassen, die Jetblue aufgrund der Steuerreform in den USA erwartet. Jeder der 21.000 Mitarbeiter - außer dem CEO und den Executive Vice Presidents - soll eine Sonderzahlung von 1.000 Dollar erhalten. Die Aktie zeigte sich unverändert bei 21,69 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.075,13 0,61 152,45 1,44 S&P-500 2.723,99 0,40 10,93 1,88 Nasdaq-Comp. 7.077,92 0,18 12,38 2,53 Nasdaq-100 6.584,58 0,13 8,78 2,94 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 894 Mio 807 Mio Gewinner 1.755 1.757 Verlierer 1.208 1.211 Unverändert 109 93

Etwas fester - Der Dow-Jones legte einen Rekord der besonderen Art hinund schaffte in nur 23 Tagen den Tausenderschritt von 24.000 auf erstmals über 25.000 Punkte. Hinter der Kauflaune der Anleger steht weiter Konjunkturoptimismus, genährt von neuen und gut ausgefallenen Konjunkturdaten in China, der Eurozone und den USA, gepaart mit einem generell weiter niedrigen Zinsniveau. Der Höhenflug animierte US-Präsident Donald Trump dazu, als "neue Nummer" für den Aktienmarkt 30.000 auszurufen. Trump deutete an, dass ein weiterer Anstieg das Ziel seiner Regierung sein könnte, indem sie eine Reihe von fiskalischen Anreizmaßnahmen fördere. Unter den Einzelaktien lagen Zykliker wie die Auto- und Bankenaktien an der Spitze. Ihre S&P-Subindizes gewannen 2,3 bzw. 1,1 Prozent. Am Ende rangierten weniger zyklische Aktien aus den Bereichen Nahrungsmittel und Konsumeinzelhandel. Auf Intel lastete weiter ein Bericht über eine Sicherheitslücke bei Intel-Mikroprozessoren. Für die Aktie ging es um 1,8 Prozent gen Süden. Der Konkurrent AMD erklärte derweil, die Wahrscheinlichkeit, dass seine Chips betroffen seien, liege bei "fast null". AMD setzten die Aufwärtsbewegung der Vortage fort und stiegen um 4,9 Prozent. Sprint gerieten mit der Nachricht unter Druck, dass CFO Tarek Robbiati das Unternehmen verlassen wird. Die Aktie verlor 4,6 Prozent. Tesla büßten 0,8 Prozent ein. Der Elektrofahrzeugbauer verfehlte im vierten Quartal mit seinem Gesamtabsatz die Analystenprognose knapp und mit dem wichtigen neuen Mittelklassetyp Model 3 deutlich.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,95 2,0 1,93 75,0 7 Jahre 2,38 1,4 2,37 13,5 10 Jahre 2,45 0,5 2,45 1,0

Am Rentenmarkt sorgte zunächst der positive ADP-Bericht mit der davon ausgehenden Zinserhöhungsfantasie für etwas deutlicher steigende Renditen. Am Ende des Tages legte die Zehnjahresrendite knapp 1 Basispunkt zu auf 2,45 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,2063 -0,1% 1,2070 1,2029 +0,4% EUR/JPY 136,43 +0,2% 136,13 135,41 +0,9% EUR/GBP 0,8894 -0,2% 0,8909 0,8897 +0,0% GBP/USD 1,3564 +0,1% 1,3549 1,3520 +0,3% USD/JPY 113,10 +0,3% 112,77 112,59 +0,5% USD/KRW 1063,27 +0,1% 1062,14 1062,27 -0,4% USD/CNY 6,4886 -0,1% 6,4934 6,4964 -0,3% USD/CNH 6,4846 -0,1% 6,4926 6,4956 -0,5% USD/HKD 7,8207 +0,0% 7,8172 7,8185 +0,1% AUD/USD 0,7838 -0,3% 0,7863 0,7852 +0,3% NZD/USD 0,7146 -0,1% 0,7154 0,7123 +0,7% Bitcoin BTC/USD 15.134,78 -0,42 14.392,62 14.956,12 4,49

Der Dollar schwächelte auf breiter Front wieder etwas, nachdem er am Mittwoch eine fünftägige Talfahrt vorübergehend gestoppt hatte. Analysten zufolge war die Erholung lediglich eine Pause im derzeit dominierenden Abwärtstrend. Der Dollar leide darunter, dass die Anleger auf eine raschere geldpolitische Straffung außerhalb der USA setzten, so TD Securities mit Blick auf die robuste Konjunktur weltweit. Das dürfte tendenziell für einen Geldstrom Richtung Europa und in die Schwellenländer sorgen. An anderer Stelle wurde auf das Fed-Protokoll verwiesen, das Uneinigkeit über die Geschwindigkeit der 2018 erwarteten Zinserhöhungen zeigte. Der Markt preise für dieses Jahr US-Zinserhöhungen um insgesamt 60 Basispunkte ein, was mehr als zwei Zinsschritten entspreche. Die Fed wiederum stelle für 2018 derzeit aber noch drei Zinsschritte in Aussicht, was normalerweise 75 Basispunkten entspräche, so Marktexperten. Der Euro erreichte im Tageshoch mit 1,2089 Dollar den höchsten Stand seit drei Jahren. Im späten US-Geschäft kostete er 1,2068.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,97 62,01 -0,1% -0,04 +2,6% Brent/ICE 68,03 68,07 -0,1% -0,04 +2,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 05, 2018 01:51 ET (06:51 GMT)

Die Ölpreise legten leicht zu nach Bekanntwerden der US-Öl- und -Benzinvorräte in der vergangenen Woche. Während die Ölvorräte deutlich stärker als gedacht abnahmen, stiegen die Benzinvorräte unerwartet stark. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI lag im späten US-Handel 0,4 Prozent höher bei 61,89 Dollar. Brentöl kostete 67,95 Dollar. Einige Analysten zeigten sich verwundert über die Reaktion. Der Markt scheine derzeit ölpreisstützende Nachrichten höher zu gewichten und negative Nachrichten kaum wahrnehmen zu wollen. Die politischen Unruhen im Ölland Iran und Spekulationen auf drohende Lieferunterbrechungen haben die Preise zuletzt auf die höchsten Stände seit Mitte 2015 getrieben. Preistreibend wirkte daneben die derzeit extrem kalte Witterung in einigen Landesteilen der USA. Für das Wochenende ist eine weitere arktische Kaltwetterfront in den USA vorausgesagt. Dass die Trump-Regierung Offshore-Ölförderung massiv ausweiten will, bewegte die Öpreise nicht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,17 1.322,70 -0,3% -4,54 +1,2% Silber (Spot) 17,17 17,23 -0,4% -0,06 +1,4% Platin (Spot) 960,90 964,00 -0,3% -3,10 +3,4% Kupfer-Future 3,26 3,25 +0,2% +0,01 -1,0%

Der Goldpreis lag im Spätgeschäft 0,7 Prozent höher bei 1.322 Dollar. Auf Basis der US-Settlementpreise verzeichnete das Edelmetall den elften Tageanstieg in Folge und damit die längste Gewinnstrecke seit 2011. Es erhielt Auftrieb vom schwächelnden Dollar, wodurch sich das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verbilligt. Daneben profitierte das zinslose Gold davon, dass die US-Notenbanker es offenbar mit ihren Zinserhöhungen nicht allzu eilig haben und sich zudem darüber uneinig sind.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

POLITIK / KOREA

Nord- und Südkorea haben sich nach Angaben aus Seoul auf direkte Gespräche in der kommenden Woche geeinigt. Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte am Freitag mit, am Morgen sei ein Fax aus Nordkorea mit der Mitteilung eingetroffen, dass die Führung in Pjöngjang das südkoreanische Gesprächsangebot für den 9. Januar annehme.

IRAN I

Die US-Regierung hat Strafmaßnahmen gegen fünf iranische Firmen beschlossen, denen sie vorwirft, am Raketenprogramm des Landes beteiligt zu sein. Finanzminister Steven Mnuchin erklärte in Washington, bei den fünf Industrieunternehmen handele es sich um Tochtergesellschaften der Shahid Bakeri Industrial Group.

IRAN II

Wegen der Unruhen im Iran hat der UN-Sicherheitsrat für Freitag eine Dringlichkeitssitzung anberaumt. Das Treffen soll um 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MEZ) stattfinden, wie die Präsidentschaft des Gremiums, die derzeit Kasachstan innehat, mitteilte. Es geht auf einen Antrag der USA zurück.

POLITIK USA

Wenige Tage nach der Legalisierung von Cannabis in Kalifornien als reines Genussmittel hat die US-Regierung den Kampf gegen den Handel mit der Droge erleichtert. Justizminister Jeff Sessions hob fünf Anweisungen der Vorgängerregierung unter Barack Obama auf, die sich gegen eine Durchsetzung des allgemeinen Verbots von Cannabis in den USA gerichtet hatten.

POLITIK USA

Eine Gruppe von US-Kongressabgeordneten hat die renommierte Psychiaterin Bandy Lee von der Yale-Universität in Connecticut um eine Einschätzung zur seelischen Verfassung von Präsident Donald Trump gebeten, berichteten der US-Nachrichtensender CNN und die Zeitung Politico. Lee hat ein Buch mit dem Titel "The Dangerous Case of Donald Trump" (Der gefährliche Fall Trump) herausgegeben, in dem mehrere Fachleute Artikel über die psychische Verfassung des Präsidenten veröffentlichen.

POLITIK USA / PAKISTAN

Wegen des aus Sicht Washingtons unzureichenden Vorgehens gegen islamistische Kämpfer in Pakistan hat die US-Regierung ihre Finanzhilfen für die Sicherheitsbehörden des Landes eingefroren.

GELDPOLITIK USA

Der Gouverneur der US-Notenbankfiliale von St. Louis, James Bullard, hat gewarnt, die US-Notenbanker sollten sich bewusst sein, dass die projizierten Zinserhöhungen in diesem Jahr eine Rezession verursachen könnten. Sollte das Zinserhöhungstempo beibehalten werden und die Zehnjahresrendite auf dem aktuellen Niveau verharren, könne die Zinsstrukturkurve invers werden, das Zinsniveau am kurzen Ende also das am langen Ende übersteigen.

HANDELSBILANZ AUSTRALIEN

Saisonbereinigt lag das Handelsdefizit im November bei 628 Millionen australische Dollar (knapp 410 Millionen Euro). Es ist das zweite Defizit in Folge und die größte monatliche Lücke auf Sicht von einem Jahr. Analysten hatten statt eines Handelsdefizits einen Überschuss von 550 Millionen Dollar erwartet.

ÖLINDUSTRIE USA

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will der Ölwirtschaft des Landes kräftig unter die Arme greifen. Sie kündigte an, in fast allen Offshore-Regionen das Landes die Ölförderung zulassen zu wollen, auch erstmals seit Jahrzehnten in bestimmten Regionen vor Florida und Kalifornien. Während der Plan der Ölindustrie und ihren Unterstützern gefallen dürfte, gibt es bereits Widerspruch, auch von Republikanern. Floridas Gouverneur Rick Scott sagte, er sei gegen die Öffnung der Offshore-Regionen vor der Küste Floridas.

BILLABONG / BOARDRIDERS

Die kalifornische Boardriders Inc, zu der auch das Surfmodelabel Quiksilver gehört, zahle für Billabong an die 400 Millionen australische Dollar (umgerechnet 261,5 Millionen Euro), sagte eine mit der Sache vertraute Person. Der Deal bewerte Billabong mit 1 AUD je Aktie, einem leichten Aufschlag auf den Schlusskurs der Aktie am Mittwoch.

CITIGROUP

muss 70 Millionen Dollar Buße zahlen, weil die Bank nach Meinung der US-Regulierungsbehörde Office of the Comptroller of the Currency (OCC) nicht genug getan hat, um Geldwäsche zu verhindern.

HP

Wegen leicht entflammbarer Akkus hat der US-Technologiekonzern HP weltweit mehrere Computermodelle zurückgerufen. Die Lithium-Ionen-Akkus könnten sich überhitzen und seien daher für ihre Nutzer eine Brandgefahr, begründete das Unternehmen auf seiner Webseite die Rückrufaktion. Die potenziell gefährlichen Akkus wurden den Angaben zufolge in die Modelle Probook, Envy, Pavilion, Zbook, Studio G3 und HP 11 eingebaut, die in den vergangenen zwei Jahren weltweit verkauft wurden.

UBER

Mitbegründer Travis Kalanick will offenbar 29 Prozent seiner Uber-Aktien verkaufen. Der ehemalige Uber-Chef wolle die Papiere für 1,4 Milliarden US-Dollar dem japanischen Softbank-Konzern andienen, der mit einem Konsortium eine Beteiligung an dem US-Unternehmen aufbaut, berichten mehrere Informanten. Kalanick hatte im vergangenen Jahr seinen Job als CEO von Uber verloren, er blieb jedoch Board-Mitglied.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2018 01:51 ET (06:51 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.