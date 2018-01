ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Uniper von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22,60 auf 30 Euro angehoben. Fortum habe gute Chancen, in diesem Jahr die Kontrolle beim deutschen Kraftwerksbetreiber zu übernehmen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktionäre dürften dann eine Übernahmeprämie bekommen./ag/tih

Datum der Analyse: 05.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000UNSE018

AXC0049 2018-01-05/08:25