NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental vor Zahlen zum vierten Quartal von 270 auf 267 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es bestehe Aussicht auf ein starkes Umsatzwachstum im Autozuliefergeschäft und solide Margen in den Reifensparte, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das etwas geringere Kursziel begründete die Expertin mit kleineren Anpassungen an ihren Gewinnschätzungen je Aktie bis 2019./tih/zb

Datum der Analyse: 04.01.2018

ISIN DE0005439004

