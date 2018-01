Der deutsche Einzelhandel hat 2017 so stark an Umsatz hinzugewonnen wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Höhere Einkommen und die Rekordbeschäftigung beflügeln derzeit den privaten Konsum.

Die deutschen Einzelhändler haben ihren Umsatz 2017 das achte Jahr in Folge gesteigert. Er wuchs zwischen 4,5 und 4,9 Prozent im Vergleich zu 2016, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung auf Basis der Daten für die ersten elf Monate mitteilte. Das ...

