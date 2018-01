FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 161,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,43 Prozent. Auch in anderen Euroländern erhöhten sich die Renditen leicht.

Vor dem Wochenende steht eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone dürften Inflationsdaten für Dezember das Geschehen dominieren. In den USA veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Bericht zum Arbeitsmarkt und zur Lohnentwicklung.

Beide Veröffentlichungen sind entscheidend für die Geldpolitik der jeweiligen Notenbank. Sowohl in den USA, als auch in Europa läuft die Konjunktur gut, die Inflation hinkt jedoch hinterher. Das hält die US-Notenbank von rascheren Zinsanhebungen ab, während die EZB ihre lockere Geldpolitik fortführt./bgf/jkr/das

