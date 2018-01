DAX - Steiler Konter am Ziel? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Gleich zum Auftakt des gestrigen Handels sprang der DAX über die Hürde bei 13.075 Punkten an und setzte damit die Kaufwelle der letzten Tage fort. Angestachelt von diesem Kaufsignal zog der Index auch direkt weiter nach Norden und überwand schließlich auch die Hürde bei 13.130 Punkten. An der Widerstandsmarke bei 13.210 Punkten ging der DAX aus dem Handel und hat damit die nächste Aufgabe auf dem Weg nach oben vor sich. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.30 Uhr): Kurzfristig könnte im Bereich des gestrigen Hochs eine Korrektur einsetzen, die den Index wieder an die 13.130 Punkte-Marke zurückführt. Dort dürfte ein...

