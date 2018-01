Befeuert von der weltweit robusten Konjunktur konnten die europäischen Börsen gestern deutliche Zuwächse erzielen. Bereits über Nacht hatte die japanische Börse mit einem regelrechten Kursfeuerwerk die entsprechenden Vorgaben geliefert. Der Einkaufsmanagerindex in der Eurozone näherte sich dem Siebenjahreshoch, was die Stimmung noch zusätzlich verbesserte. Auch beim Blick auf die Branchen spiegelt sich der konjunkturelle Optimismus wider, am stärksten war gestern in Europa der Bausektor, gefolgt von den Autobauern und dem Chemiesektor. Gegen den Markttrend abgeben mussten hingegen Immobilientitel. Bei den Einzelwerten sorgte die britische Kaufhauskette Debenhams für Aufsehen, das schwach verlaufene Weihnachtsgeschäft trübt den...

