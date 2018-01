Luzern - Der Milchverarbeiter Emmi verkauft seinen in den Jahren 2012 und 2013 erworbenen Minderheitsanteil von 22% an der Icelandic Milk and Skyr Corporation ("Siggi's"). Hintergrund sei ein Entscheid der Siggi's-Aktionäre, das Unternehmen an den französischen Milchverarbeiter Lactalis zu verkaufen, teilt das Emmi am Freitag mit.

Die Parteien hätten vereinbart, keine Einzelheiten des Vertrags bekannt zu geben. Emmi geht nach aktuellen Schätzungen aber davon aus, dass diese Transaktion im Geschäftsjahr 2018 einen positiven Effekt in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe (in Schweizer Franken) auf den Reingewinn haben wird. Der Abschluss der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...