DAX-Analyse am Morgen: Die Bullen sind zurück!

Mit einem fulminanten Kurssprung (inklusive 88-Punkte-Gap) meldeten sich die DAX-Bullen gestern auf dem Parkett zurück. Angetrieben von einer weiterhin haussierenden Wall Street - an der dem Dow Jones (WKN: 969420 / ISIN: US2605661048) zum ersten Mal in seiner Geschichte der Sprung über die 25.000er-Schwelle gelang - schraubten sich auch die deutschen Blue Chips in die Höhe. Dabei fielen gleich zwei wichtige Hürden (13.000 und 13.095/13.100), die dritte erwies sich jedoch (wieder einmal) als zu groß. Denn:

Den vollständigen Artikel lesen ...