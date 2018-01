Eine Hauptanforderung an das System war, dass es Echtzeitinformationen über die Anlagenteile mit dem höchsten Energieverbrauch liefert, um Lastspitzen zu verringern und die Energiekosten pro Produkt zu ermitteln. Ein weiterer wichtiger Aspekt: das System erfüllt die rechtlichen Anforderungen im Hinblick auf die Dokumentation des Energiebedarfs und die Verfügbarkeit von entsprechenden Berichten. Außerdem sollte das Reporting zum Energiekonsum am Produktionsstandort in Brand-Erbisdorf so weit wie möglich automatisiert erfolgen und so die manuelle Dateneingabe ersetzen. Damit sollte sich der unnütze Energieverbrauch einfacher bestimmen lassen sowie die Fehlerbehebung durch mehr Überwachungsmöglichkeiten verbessert werden. Mit Blick auf die Zukunft war es für Bharat Forge ebenfalls wichtig ein System zu nutzen, welches das eigene Personal verwalten kann, anstelle eines externen Anbieters. Bharat Forge mit Sitz in Sachsen beliefert die Automobilindustrie mit Aluminiumschmiedelösungen. Jährlich verarbeiten etwa 280 Mitarbeiter 12?500 Tonnen Aluminium und liefern mehr als 3 Millionen Produkte aus.

Mehr als nur Strom zählen

Während der ersten Schritte der Implementierung des Energiemanagementsystems haben die Verantwortlichen bei Bharat Forge ihre anfänglichen Entscheidungen überdacht und die Suche auf ein System ausgeweitet, das hinsichtlich der Analyse- und Berichtsfunktion mehr als reines Energiemanagement für die etwa 60 Stromzähler bietet. Dazu musste das System in der Lage sein, ebenfalls unterschiedliche Arten von Zählern (Gas, Wasser) sowie verschiedene Bussysteme und Protokolle zu verarbeiten ...

