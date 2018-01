FMW-Redaktion

Gestern hat der Dax endlich die Kurve gekriegt und sich der weltweiten Rally an den Aktienmärkten angeschlossen - die Lücke zum Leitindex S&P 500 ist kleiner geworden. Und das obwohl der Euro gestern ebenfalls zulegen konnte, was den deutschen Leitindex jetzt auf einmal nicht mehr zu interessieren scheint. Warum der Dax also ausgerechnet gestern plötzlich durchstartete (und nicht schon in den Tagen zuvor, als die Wall Street ja schon haussierte), entzieht sich also gewissermaßen einer rationalen Erklärung.

Vermutlich hatte sich da etwas aufgestaut: der Dax hatte ja lange genug untätig zugesehen, wie die Wall Street von einem Allzeithoch zum anderen jagte. So hat der Dow Jones einen neuen Rekord gebrochen: in nur 23 Handelstagen kletterte der Index von 24.000 auf 25.000 Punkte (der schnellste Anstieg von einer Tausender-Marke zur nächsten in der über hundertjährigen Geschichte des Index), getrieben vor allem von Finanzwerten - einem Sektor, der unseres Erachtens das größte Potential im derzeitigen Umfeld hat.

Charttechnisch hat sich die Ausgangslage ...

