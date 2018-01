Nach dem Preisauftrieb am Erdölmarkt haben die Ölpreise ihre Zuwächse am Freitag weiterhin aufrecht erhalten können. US-Rohöl sowie europäisches Öl kosten derzeit so viel wie seit 2005 nicht mehr.

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Preiszuwächse der vergangenen Tage überwiegend halten können. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 68,02 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen ...

