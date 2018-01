München - Ziel des MEAG MultiSmart-Fonds (ISIN DE000A2AMSJ2/ WKN A2AMSJ) ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag unabhängig von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte, so die Experten von MEAG.Um dies zu erreichen, investiere der Fonds in Aktien europäischer Unternehmen und verfolge diversifizierte Strategien mit Derivaten. Wiederkehrende Verlaufsmuster der Anlageklassen Aktien, Rohstoffe (ohne Agrar und Lebendvieh) und Volatilität sollten so als Renditequelle systematisch genutzt werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolge insbesondere durch den Einsatz von Derivaten. Diese würden zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt.

