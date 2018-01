TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Dank guter Vorgaben von der Wall Street ist es am Freitag auch an den meisten ostasiatischen Börsen nach oben gegangen. Gute Konjunkturdaten ließen den Dow-Jones-Index am Donnerstag erstmals die Marke von 25.000 Punkten überwinden, was US-Präsident Donald Trump zu kühnen Träumen veranlasste: Er rief als nächstes Ziel für den Index 30.000 Punkte aus.

In Asien lag derweil die Börse in Seoul vorne, angetrieben von der Wiederannäherung Süd- und Nordkoreas. Der Kospi gewann 1,3 Prozent, nachdem die beiden koreanischen Staaten für den 9. Januar Gespräche vereinbart hatten. Allerdings hatte der südkoreanische Aktienmarkt am Donnerstag gegen den Trend in der Region nachgegeben, womit die Kurse auch Nachholbedarf hatten.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,9 Prozent auf 23.715 Punkte. Japans Börse bleibt am kommenden Montag wegen des "Tags der Volljährigkeit" geschlossen. Die Börse in Schanghai zeigte sich 0,2 Prozent höher, während die Kurse in Hongkong im späten Handel in negatives Terrain drehten und 0,1 Prozent verloren. In Taiwan verbuchte der Taiex ein Plus von 0,3 Prozent und schloss auf dem höchsten Stand seit 28 Jahren. Australische Aktien legten in Sydney im Schnitt um 0,7 Prozent zu.

Höhere Bierpreise beflügeln chinesische Brauereiaktien

Kräftig nach oben ging es für die Aktien chinesischer Brauereikonzerne an der Börse in Hongkong, nachdem China Resources Beer deutliche Preiserhöhungen von 10 bis 20 Prozent für eine Flasche Bier angekündigt hatte. China Resources verteuerten sich um 8,8 Prozent. Tsingtao stiegen um 10 Prozent.

Aktien chinesischer Immobilienkonzerne erfreuten sich ebenfalls lebhafter Nachfrage. China Vanke sprangen zeitweise auf ein Rekordhoch und notierten im späten Handel 5,7 Prozent höher. Das Unternehmen plant den Kauf von 20 Einkaufszentren aus dem Besitz der in Singapur ansässigen Capitaland. China Resources Land stiegen um 3,8 Prozent, China Evergrande um 0,7 Prozent und China Overseas Land um 2,2 Prozent.

An der Börse in Seoul stieg der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics um 2 Prozent. SK Hynix gewannen 2,9 Prozent. Die Aktie des südkoreanischen Chemiekonzerns LG Chem verbesserte sich um 2,4 Prozent. Hyundai Motor erholten sich um 1,7 Prozent.

In Australien waren erneut die Aktien von Bergbaukonzernen gefragt. Darüber hinaus erholten sich dank guter Vorgaben des US-Sektors die Aktien der großen australischen Banken, die in den vergangenen Tagen geschwächelt hatten. Commonwealth Bank of Australia stiegen um 1,5 Prozent und Westpac um 1,2 Prozent. Unter den Bergbauwerten legten BHP um 0,8 Prozent zu und Fortescue um 3,5 Prozent.

Am japanischen Aktienmarkt profitierten Aktien der exportorientierten Automobilbranche davon, dass der Yen zum Dollar wieder etwas nachgegeben hat. Der Greenback kostete wieder 113 Yen. Für die Toyota-Aktie ging es um 1,9 Prozent nach oben und für Mitsubishi um 2,8 Prozent. Nissan gewannen 1,3 Prozent und Honda 0,9 Prozent. Bankenaktien folgen ihren US-Pendants nach oben: Mitsubishi UFJ Financial Group rückten um 2,3 Prozent vor und Nomura um 3,5 Prozent.

Kleinere Gewinnmitnahmen bremsen Ölpreise

Am Ölmarkt kam es zu kleineren Gewinnmitnahmen, nachdem die Preise dort in den vergangenen Tagen auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen waren. Das Barrel der global gehandelten Ölsorte Brent ermäßigt sich um 0,3 Prozent auf 67,86 Dollar. Unterstützung für die Ölpreise kommt jedoch von den winterlichen Bedingungen in den USA, wo selbst in Florida nach Jahrzehnten erstmals wieder Schnee gefallen ist. Überdies gibt es Befürchtungen, dass die Unruhen in Iran die dortige Ölförderung behindern könnten.

Der Goldpreis gibt ebenfalls einen Teil seiner jüngsten Gewinne ab. Die Feinunze gibt um 0,3 Prozent nach auf 1.319 Dollar, nachdem Gold am Donnerstag von dem etwas schwächeren Dollar profitiert hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.122,30 +0,74% +0,94% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.714,53 +0,89% +4,17% 07:00 Kospi (Seoul) 2.497,52 +1,26% +1,22% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.392,36 +0,20% +2,55% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 30.706,96 -0,10% +2,68% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.492,00 -0,26% +2,62% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.815,54 +0,67% +1,04% 10:00 BSE (Mumbai) 34.080,03 +0,33% +0,79% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,2061 -0,1% 1,2070 1,2029 +0,4% EUR/JPY 136,42 +0,2% 136,13 135,41 +0,9% EUR/GBP 0,8897 -0,1% 0,8909 0,8897 +0,1% GBP/USD 1,3557 +0,1% 1,3549 1,3520 +0,3% USD/JPY 113,10 +0,3% 112,77 112,59 +0,4% USD/KRW 1061,19 -0,1% 1062,14 1062,27 -0,6% USD/CNY 6,4830 -0,2% 6,4934 6,4964 -0,4% USD/CNH 6,4789 -0,2% 6,4926 6,4956 -0,5% USD/HKD 7,8204 +0,0% 7,8172 7,8185 +0,1% AUD/USD 0,7841 -0,3% 0,7863 0,7852 +0,3% NZD/USD 0,7153 -0,0% 0,7154 0,7123 +0,8% Bitcoin BTC/USD 15.005,43 -1,27 14.392,62 14.956,12 4,49 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,81 62,01 -0,3% -0,20 +2,3% Brent/ICE 67,86 68,07 -0,3% -0,21 +1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,74 1.322,70 -0,3% -3,96 +1,2% Silber (Spot) 17,18 17,23 -0,3% -0,05 +1,4% Platin (Spot) 962,50 964,00 -0,2% -1,50 +3,6% Kupfer-Future 3,26 3,25 +0,2% +0,01 -1,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2018 02:54 ET (07:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.