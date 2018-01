FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesanleihen starten am Freitag etwas höher in den Tag. Mit Spannung wird im Handel auf die Entwicklung der Preise im Euroraum gewartet. Von Dow Jones befragte Volkswirte gegen davon aus, dass die Verbraucherpreise zum Jahressschluss 2016 nur noch um 1,4 Prozent gestiegen sind, nach 1,5 Prozent im Vormonat. Dies ist am Anleihemarkt bereits eingepreist und sollte daher keine größere Bewegung auslösen. Sollte die Inflation wider Erwarten steigen, dürfte dies Wasser auf den Mühlen derer sein, die für Ende des Jahres eine Anhebung des Satzes für die Einlagenfazilität durch die EZB erwarten.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 6 Ticks auf 161,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,7 Prozent und das Tagestief bei 161,56 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.144 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert fünf Ticks auf 131,64 Prozent.

January 05, 2018 02:59 ET (07:59 GMT)

