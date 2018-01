Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel macht kräftigen Umsatzsprung

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im November mehr als doppelt so stark gestiegen wie erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, kletterten die Umsätze nach Abzug der Inflation um 2,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten lediglich einen Zuwachs um 1,0 Prozent prognostiziert. Für Oktober wurde der monatliche Rückgang um real 1,0 Prozent bestätigt. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im November preisbereinigt um 4,4 Prozent höher.

Australien überrascht mit schwacher Handelsbilanz

Australien hat im November überraschend sein Defizit im Handel mit anderen Nationen ausgeweitet. Saisonbereinigt lag das Handelsdefizit bei 628 Millionen australische Dollar, umgerechnet knapp 410 Millionen Euro. Es ist das zweite Defizit in Folge und die größte monatliche Lücke auf Sicht von einem Jahr. Analysten hatten statt eines Handelsdefizits einen Überschuss von 550 Millionen Dollar erwartet.

Bullard warnt vor Zinserhöhungen und inverser Zinsstruktur

Der Gouverneur der US-Notenbankfiliale von St. Louis, James Bullard, hat gewarnt, die US-Notenbanker sollten sich bewusst sein, dass die projizierten Zinserhöhungen in diesem Jahr eine Rezession verursachen könnten. Sollte das Zinserhöhungstempo beibehalten werden und die Zehnjahresrendite auf dem aktuellen Niveau verharren, könne die Zinsstrukturkurve invers werden, das Zinsniveau am kurzen Ende also das am langen Ende übersteigen.

Erscheinungstermin von Enthüllungsbuch über Trump auf Freitag vorgezogen

Der Verleger eines brisanten Enthüllungsbuchs über US-Präsident Donald Trump hat nach dem Versuch von Trumps Anwälten, die Veröffentlichung zu stoppen, den Erscheinungstermin vorverlegt. Statt kommenden Dienstag solle "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Feuer und Wut: In Trumps Weißem Haus) voraussichtlich am Freitag veröffentlicht werden, teilte das Verlagshaus Henry Holt and Company mit.

Trump wehrt sich auf Twitter gegen Enthüllungsbuch

Nachdem er das Erscheinen eines brisanten Enthüllungsbuchs nicht verhindern konnte, attackiert US-Präsident Donald Trump den Autor via Twitter: Das Buch, das der Journalist Michael Wolff geschrieben habe, sei "voller Lügen", verdrehe die Tatsachen und berufe sich auf "Quellen, die nicht existieren", schrieb der US-Präsident im Kurzbotschaftendienst.

US-Abgeordnete erkunden sich über Trumps seelische Verfassung

Eine Gruppe von US-Kongressabgeordneten hat eine renommierte Psychiaterin um eine Einschätzung zur seelischen Verfassung von Präsident Donald Trump gebeten. Wie der US-Nachrichtensender CNN und die Zeitung Politico berichteten, konsultierten die Abgeordneten die Professorin Bandy Lee von der Yale-Universität in Connecticut. Lee hat ein Buch mit dem Titel "The Dangerous Case of Donald Trump" (Der gefährliche Fall Trump) herausgegeben, in dem mehrere Fachleute Artikel über die psychische Verfassung des Präsidenten veröffentlichen.

Trump-Regierung will Offshore-Ölförderung massiv ausweiten

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will der Ölwirtschaft des Landes kräftig unter die Arme greifen. Sie kündigte an, in fast allen Offshore-Regionen das Landes die Ölförderung zulassen zu wollen, auch erstmals seit Jahrzehnten in bestimmten Regionen vor Florida und Kalifornien. Innenminister Ryan Zinke verkündete, sein Haus plane ab dem kommenden Jahr den größten Verkauf von Förderlizenzen in der Geschichte des Landes.

US-Regierung erleichtert Vorgehen gegen Cannabis-Handel

Wenige Tage nach der Legalisierung von Cannabis in Kalifornien als reines Genussmittel hat die US-Regierung den Kampf gegen den Handel mit der Droge erleichtert. Justizminister Jeff Sessions hob in Washington fünf Anweisungen der Vorgängerregierung unter Barack Obama auf, die sich gegen eine Durchsetzung des allgemeinen Verbots von Cannabis in den USA gerichtet hatten. Damit leite er eine "Rückkehr zur Herrschaft des Rechts" ein, erklärte der Minister.

Abgeordnetensitz in Virginia geht per Los an Republikaner Yancey

Im Gerangel um einen umstrittenen Sitz im Abgeordnetenhaus des US-Bundesstaats Virginia ist eine Entscheidung im Losverfahren gefallen. Das Los bestimmte den republikanischen Abgeordneten David Yancey zum Sieger. Er hatte bei der Wahl am vergangenen 7. November genauso viele Stimmen wie seine demokratische Konkurrentin Shelly Simonds erhalten. Seit 1971 war es in Virginia das erste Mal, dass zum Mittel des Losverfahrens gegriffen wurde.

US-Regierung beschließt Sanktionen gegen iranische Firmen

Die US-Regierung hat Strafmaßnahmen gegen fünf iranische Firmen beschlossen, denen sie vorwirft, am Raketenprogramm des Landes beteiligt zu sein. Finanzminister Steven Mnuchin erklärte in Washington, bei den fünf Industrieunternehmen handele es sich um Tochtergesellschaften der Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG). Das Raketenprogramm sei "dem iranischen Regime wichtiger als das wirtschaftliche Wohlergehen" der Bevölkerung.

UN-Sicherheitsrat setzt Dringlichkeitssitzung über Lage im Iran an

Angesichts der Unruhen im Iran hat der UN-Sicherheitsrat für Freitag eine Dringlichkeitssitzung anberaumt. Das Treffen soll um 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MEZ) stattfinden, wie die Präsidentschaft des Gremiums, die derzeit Kasachstan innehat, in New York mitteilte. Es geht auf einen Antrag der USA zurück.

USA frieren Finanzhilfen für Pakistans Sicherheitsbehörden ein

Wegen des aus Sicht Washingtons unzureichenden Vorgehens gegen islamistische Kämpfer in Pakistan hat die US-Regierung ihre Finanzhilfen für die Sicherheitsbehörden des Landes eingefroren. Die Unterstützung werde ausgesetzt, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, in Washington. Um welche Summe es dabei geht, sagte sie nicht.

Seoul: Nord- und Südkorea einigen sich auf direkte Gespräche

Nord- und Südkorea haben sich nach Angaben aus Seoul auf direkte Gespräche in der kommenden Woche geeinigt. Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte am Freitag mit, am Morgen sei ein Fax aus Nordkorea mit der Mitteilung eingetroffen, dass die Führung in Pjöngjang das südkoreanische Gesprächsangebot für den 9. Januar annehme.

USA und Südkorea verzichten während Olympiade auf Militärmanöver

Die USA und Südkorea verzichten während der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang auf gemeinsame Militärübungen. US-Präsident Donald Trump und Südkoreas Staatschef Moon Jae In einigten sich in einem Telefonat darauf, die für Februar geplanten Manöver zu verschieben, wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte. Die Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar in der im Nordosten gelegenen Stadt Pyeongchang statt.

Frankreich/Verbraucherpreise Dez +0,3% gg Vm, +1,2% gg Vj

Frankreich/Verbraucherpreise Dez PROG: +0,4% gg Vm, +1,2% gg Vj

Frankreich/HVPI Dez +1,3% gg Vj nach Nov +1,2% gg Vj

Frankreich/Verbrauchervertrauen Dez 105 (Nov: 103)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Dez PROGNOSE: 103

Japan/Kfz-Absatz Dez -1,0% gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Dez +3,3% gg Vorjahr (PROG +3,3%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Dez +3,0% gg Vorjahr

