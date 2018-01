Wien - Auch am gestrigen Handelstag hatten Meldungen über eine Sicherheitslücke bei Mikroprozessoren die Intel-Aktie (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) fest im Griff, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So habe Intel die Kursverluste nach den enthüllten Sicherheitslücken bei den eigenen PC-Prozessoren ausgeweitet und den Handelstag mit einem Minus von rund 1,8% beendet.

