Im Windschatten der anhaltenden Kursrekorde an der Wall Street legt auch der Dax wieder zu. Er stieg zur Eröffnung am Freitag um 0,4 Prozent auf 13.222 Punkte. "Die Euphorie ist zurück", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Besser könnte die Stimmung an den Börsen zu Jahresbeginn nicht sein." Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...