BERLIN (Dow Jones)--Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat vor den Sondierungsgesprächen mit der Union das Zustandekommen einer erneuten großen Koalition als offen dargestellt. "Klar ist, dass es eine große Skepsis in der SPD gibt für eine erneute große Koalition. Ich teile diese Skepsis", sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im ZDF-"Morgenmagazin". Ab Sonntag wolle man intensiv "von morgens bis abends" verhandeln, um zu sehen, was es an Gemeinsamkeiten gebe, "und reichen die, um eine stabile Regierung zu bilden".

SPD-Chef Martin Schulz habe dem Parteitag aber die Garantie gegeben, alle Optionen von der Minderheitsregierung bis zur großen Koalition auszuloten, "und ich gehe davon aus, dass er das auch tun wird". Der SPD gehe es in den Sondierungen um Inhalte wie gute Bildung, Pflege, Gesundheit, die Bekämpfung der Kinderarmut und eine sichere Rente.

Schwesig ließ ausdrücklich offen, ob sie beim SPD-Sonderparteitag am 21. Januar für eine erneute große Koalition werben wolle. "Das kann ich Ihnen heute noch gar nicht sagen, denn wir wissen noch nicht, ob die Gemeinsamkeiten ausreichen, um der Partei einen solchen Vorschlag zu machen."

Der CSU-Parlamentsgeschäftsführer Stefan Müller bezeichnete eine Minderheitsregierung hingegen als "kein denkbare Lösung", denn daraus ergäben sich Unklarheiten. "Wir sind für klare Verhältnisse", sagte Müller im Nachrichtensender n-tv. "Wir wollen diese große Koalition gemeinsam mit der SPD", erklärte er vor der Fortsetzung der Klausurberatungen der CSU-Landesgruppe im Bundestag im Kloster Seeon. "Entscheidend ist, dass wir jetzt auch schnell zu Ergebnissen kommen", hob Müller hervor.

Unterdessen formulierte Schulz laut einem Bericht der Bild-Zeitung die Begriffe "Erneuerung, Zusammenhalt, Vertrauen" als die Leitidee für eine mögliche neue Regierung. "Wir müssen Deutschland erneuern. Das stärkt den Zusammenhalt. Und das schafft dann neues Vertrauen beim Bürger", sagte er dem Blatt. Derzeit sei Deutschland in vielen Punkten "kein modernes Land" - so bei Bildung, Gesundheitsversorgung, Pflege und vielem anderen. Schulz zeigte auch Verständnis für Bürger, die auf wichtigen Gebieten ein Staatsversagen empfänden.

