Frankfurt - Die US-Leitzinserwartungen steigen zwar seit Wochen an, noch immer sind aber nur zwei Zinsschritte in diesem Jahr vollständig eskomptiert, so die Analysten der Helaba.Ein Dritter werde jedoch seitens der FED avisiert. Insofern würden die Marktteilnehmer stark auf die US-Lohnentwicklung achten, ein wichtiger Einflussfaktor für die Inflation. Zuletzt hätten die FED-Vertreter laut FOMC-Protokoll ihre Vermutung geäußert, dass der enger werdende Arbeitsmarkt zu Lohnsteigerungen führen würde. Bislang sei ein deutlicher Lohnschub nicht zu erkennen gewesen.

