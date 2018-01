Auch am Freitag hat der Euro sein Dreijahreshoch nicht knacken können - dennoch bewegte sich die Gemeinschaftswährung in der unmittelbaren Nähe. Am Morgen lag der Wert bei 1,2070 US-Dollar.

