Nach einer bahnbrechenden Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter und Indiegogo, die im letzten Jahr über 6 Mio. USD erzielte, gab MyKronoz, führender Hersteller von Uhren der Smartwatch-Generation, heute die weltweite Verfügbarkeit seiner Hybrid-Smartwatch ZeTime Petite bekannt. Auf der CES 2018, die vom 9. bis 12. Januar 2018 in Las Vegas stattfindet, werden sowohl die ZeTime Petite (39 mm) als auch die Regular (44 mm) vorgeführt.

Die ZeTime, die weltweit erste Hybrid-Smartwatch mit mechanischen Zeigern auf einem farbigen Touchscreen, vereint das klassische Schweizer Design eines Chronometers mit den fortschrittlichen Funktionen einer Smartwatch. Dank der eigenen "Smart Movement"-Technologie von MyKronoz arbeiten die Uhrzeiger bis zu 30 Tage lang mit einer einzigen Batterieladung, sodass die Hauptfunktion Anzeigen der Uhrzeit stets gewährleistet ist. Das Hybridgerät ist in zwei Größen (39 mm und 44 mm) ab 199 USD in drei Designs mit verschiedenen Uhrgehäusen und Bändern erhältlich und passt sich somit perfekt an den Stil des jeweiligen Trägers an.

"MyKronoz will neue Maßstäbe in der Uhrmacher- und Wearables-Branche setzen. Mit ZeTime haben wir die erste Hybrid-Smartwatch ohne Kompromisse entwickelt, die das beste Schweizer Design mit unserer Uhrmacherkunst in einem Wearable verbindet", sagte Boris Brault, CEO und Gründer von MyKronoz. "Gemäß unserem Ziel, unsere Position als Marktführer mit einer neuen Uhrengeneration zu einem attraktiven Preis und mit innovativen Technologien zu untermauern, sind wir mehr als stolz darauf, unsere bahnbrechende Produktlinie auf der CES 2018 zu präsentieren."

Die MyKronoz ZeTime wurde von über 35.000 Kunden unterstützt und im Zuge einer mutigen und ehrgeizigen Strategie zu der am stärksten finanzierten Hybrid-Smartwatch in der größten Kampagne eines europäischen Unternehmens und das Produkt mit der stärksten Unterstützung im gesamten Jahr 2017. Bis heute erfreut sich die ZeTime stetig wachsender Beliebtheit in allen Online-Communities und wird Anfang 2018 in Geschäften in über 60 Ländern massiv beworben.

Mit einem farbigen 1,05-Zoll- (Petite-Version) und 1,22-Zoll-TFT-Touchscreen (Regular-Version) ist MyKronoz jetzt die einzige Wearable in zwei Display- und Gehäusegrößen, die sich jedem Stil anpasst.

ZeTime bietet ein umfassendes Paket an modernen, komfortablen Funktionen für jeden Träger.

Über den farbigen Touchscreen und die intuitive Navigation der intelligenten Krone können Anwender die Funktionen ihres Telefons im Handumdrehen steuern: Benachrichtigungen lesen, eingehende Anrufe anzeigen, Wetterbedingungen überprüfen, Musik abspielen, fotografieren und vieles mehr. Zusätzlicher Komfort: Dank der unternehmenseigene "Smart-Movement"-Technologie wird die ZeTime automatisch so an der Handposition des Trägers ausgerichtet, dass die Zeiger beim Lesen von Benachrichtigungen nicht im Weg sind. Das Hybridgerät ist außerdem mit einem optischen Herzfrequenzzensor und einem triaxialen Beschleunigungssensor ausgestattet, der Aktivität und Schlaf nachhält.

Mit Wasserdichtheit gemäß ATM 5, einem schlanken Edelstahlgehäuse, Saphierglas und einer Vielzahl austauschbarer Bänder und Zifferblätter ist die ZeTime das perfekte Accessoire für jeden Anlass und jeden Tag. Die ZeTime lässt sich nahtlos per Bluetooth mit Android- und iOS-Telefonen (Android 5.0+ oder iOS 8.0 und höher) verbinden.

Die MyKronoz ZeTime Petite feiert ihre Premiere auf der CES Unveiled am Sonntag, 7. Januar 2018 im Mandalay Bay. Die Hybrid-Smartwatches ZeTime Petite und ZeTime Regular werden außerdem auf der Pepcom Digital Experience! am Montag, 8. Januar 2018 im The Mirage sowie am Stand von MyKronoz im Ausstellungsraum der CES 2018 während der Sands Expo (Stand #42511) vom 9. bis 12. Januar 2018 vorgeführt.

Produktspezifikationen (Größen: [R] Regular [P] Petite)

Material: Edelstahl, Saphirglas

Bluetooth: BLE 4.2

Abmessungen Gehäuse: [R] 44 x 12,8 mm [P] 39 x 12,6 mm

Abmessungen Armband: [R] 22 mm [P] 18 mm

Gewicht: [R] 90 g [P] 80 g

Batterietyp: Li-iOn [R] 200 mAh [P] 180 mAh

Batterienutzungsdauer: bis zu 30 Tage (Analogbetrieb) 3 Tage (Smartwatch-Betrieb)

Ladesystem: Kontaktaufladung

Displaytyp: Farb-Touchscreen mit Loch

Display: [R] 1,22 Zoll 240*240 Pixel- [P] 1,05 Zoll 240*240 Pixel

Sensoren: triaxialer Beschleunigungssensor, optischer HR-Sensor

Wasserdichtheit: 5 ATM

Kompatibilität: iOS 8+ und Android 5.0+

Über MyKronoz

Das im Januar 2013 gegründete Schweizer Unternehmen mit Sitz in Genf entwirft und entwickelt Wearable-Geräte, um einen mobilen, vernetzten und digitalen Lebensstil zu optimieren. Mit seinen stilvollen, intuitiven und funktionalen Tech-Accessoires kreiert MyKronoz ein hervorragendes mobiles Nutzererlebnis. Das Unternehmen ist mit zahlreichen Einzelhändlern und Partnern in über 40 Ländern weltweit vertreten: Über Amazon, Orange, Auchan, Carrefour, Best Buy, Walmart, Yodobashi, HMV bietet MyKronoz ein breites Spektrum an vernetzten Geräten in 4 Produktkategorien an: Aktivitätstracker, Smartwatches, Hybrid-Smartwatches und Watch Phones. Mit einer einzigartigen DNA aus mobiler Technologie und Mode spricht MyKronoz die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Vorlieben einer vielschichtigen Anwendergemeinschaft an, die vollständige Kompatibilität mit iOS und Android zu einem erschwinglichen Preis erhält. Weitere Informationen finden Sie unter www.mykronoz.com oder unter @mykronoz auf Twitter.

