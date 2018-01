Düsseldorf - Im Dezember überraschte der Anstieg der deutschen Konsumentenpreise mit einer Jahresrate von 1,6%, auf der Oberseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Insofern könnte auch der entsprechende Wert für die Schnellschätzung der Eurozone etwas höher ausfallen als der Projektionswert der Analysten (1,5%). Die EZB-Inflationszielmarke (Jahresrate unter, aber in der Nähe der 2%-Marke) dürfte somit auch perspektivisch nicht in Reichweite rücken. In 2018 würden die Analysten Jahresinflationsraten in der Spannbreite von 1,2% bis 1,5% und kein Drehen an der Zinsschraube durch die Währungshüter der EZB erwarten.

