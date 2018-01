Ein Paket von VPI-Daten aus der Eurozone wird am Morgen veröffentlicht Wichtige Zahlen zum US-Arbeitsmarkt Die Ivey PMI-Veröffentlichung könnte heute Nachmittag die Volatilität beim CAD erhöhen

Zusammenfassung:Ein lang ersehnter Tag für viele Händler, da heute der NFP-Bericht veröffentlicht wird. In Kombination mit den entscheidenden Veröffentlichungen aus Kanada ist der USDCAD heute vermutlich einer der volatilsten Währungspaare. Im Laufe des Vormittags werden dann die vorläufige VPIs aus den Volkswirtschaften der Eurozone veröffentlicht. Am späten Nachmittag können Reden von Zentralbankmitgliedern aus den USA und England die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. 11:00 Uhr - Eurozone, Verbraucherpreisindex für Dezember: Dies sind die wichtigsten Daten für die Europäische Zentralbank im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik. Die letzte Veröffentlichung zeigte, dass die Inflationsrate in der Eurozone nahe der 1,5% liegt. Die Markterwartungen lassen jedoch darauf schließen, dass es zu einem Rückgang auf 1,4% kommen könnte. Daher ist ...

