Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa legen am Freitag im frühen Handel zu. Die Anleger warten nicht die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts um 14.30 Uhr MEZ ab, sondern kaufen gleich am Morgen. Der deutlich oberhalb der Erwartung ausgefallene ADP-Bericht am Vortag hat die Messlatte für den offiziellen Arbeitsmarktbericht bereits höher gelegt.

Von Dow Jones befragte Volkswirte erwarten für den Dezember 2017 ein Plus von 180.000 Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft. Der DAX notiert im frühen Geschäft 0,7 Prozent höher bei 13.256 Punkten. Damit ist der Index aus der jüngsten Seitwärtsbewegung im Bereich 12.850 bis 13.200 Punkten nach oben ausgebrochen. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,5 Prozent auf 3.586 Punkte zu.

Ein besonderes Augenmerk dürften die Teilnehmer erneut auf die Lohnentwicklung am US-Arbeitsmarkt legen, die in den vergangenen Quartalen nicht überzeugen konnte. Sollte diese endlich anspringen, könnte in Verbindung mit den aktuell anziehenden Ölpreisen auch etwas Bewegung in die Inflationsdaten kommen. Bei den durchschnittlichen Stundenlöhnen liegt die Erwartung bei einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Die offene Frage lautet, ob die Vollbeschäftigung (Arbeitslosenquote 4,1 Prozent) am US-Arbeitsmarkt sich endlich in steigenden Gehältern und damit auch Preisen niederschlägt. Sollte dies der Fall sein, könnte der Dollar profitieren. Im noch jungen neuen Jahr wurde der Greenback bislang im Zaum gehalten, am Morgen notiert das Währungspaar Euro-Dollar mit 1,2060 etwas leichter.

Analysten kehren an die Schreibtische zurück

Unternehmensmeldungen sind in den ersten Tagen des Jahres noch Mangelware. In den kommenden Wochen dürften dann allerdings die 2017er Unternehmenszahlen neue Erkenntnisse über die Geschäftsentwicklung liefern. Dabei dürfte an der Börse vor allem auf die Ausblicke geschaut werden. Zudem sei die IPO-Pipeline gefüllt, heißt es im Handel.

Zum Wochenschluss sind es die Analysten, die die Kurse bewegen. So waren die Auguren bei JP Morgan nach Aussage aus dem Handel vor allem bei den Automobilwerten und den Zulieferern aktiv. So profitieren Hella von einer Hochstufung auf "Overweight" und legen um 5,5 Prozent zu. Auf der anderen Seite sind die Experten etwas vorsichtiger gegenüber VW eingestellt. Sollten hier ihre Kunden verkaufen, könnte dem ein Kaufinteresse aus dem Haus der Deutschen Bank gegenüberstehen, die die Aktie auf "Kaufen" hochgenommen haben soll. VW legen 1,6 Prozent zu. Goldman Sachs ist für Henkel (plus 0,6 Prozent) offenbar nun weniger pessimistisch gestimmt, die neue Einstufung lautet Neutral. Im MDAX profitieren Uniper (plus 1,3 Prozent) von einer Hochstufung durch UBS auf "Buy". Merrill Lynch hat über Dialog Semiconductor den Daumen gesenkt, die Aktie verliert nach der Abstufung auf "Underperform" 5,2 Prozent.

Gold mit beeindruckendem Aufwärtstrend

Während in den Medien die Kryptowährungen gern als das neue Gold bezeichnet werden, erlebt das Edelmetall seit Mitte Dezember eine Renaissance. Die Feinunze kostete am 12. Dezember noch 1.240 Dollar und ist seitdem um über 6 Prozent gestiegen. Charttechnisch läuft Gold momentan in ein Dreieck mit einer oberen Begrenzung bei 1.354 Dollar hinein. Ein Blick zurück zeigt, dass das Edelmetall in den vergangenen beiden Jahren jeweils zum Jahresstart deutlicher zulegen konnte.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.584,87 0,45 15,99 2,31 Stoxx-50 3.214,83 0,38 12,04 1,16 DAX 13.251,22 0,63 83,33 2,58 MDAX 26.816,62 0,25 67,79 2,35 TecDAX 2.619,24 -0,12 -3,14 3,57 SDAX 12.190,08 0,19 22,96 2,55 FTSE 7.706,17 0,13 10,29 0,24 CAC 5.434,36 0,38 20,67 2,29 Bund-Future 161,58 -0,10 -0,12 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.12 Uhr Do, 17.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,2057 -0,04% 1,2062 1,2068 +0,4% EUR/JPY 136,49 +0,10% 136,35 136,17 +0,9% EUR/CHF 1,1773 +0,02% 1,1771 1,1768 +0,5% EUR/GBP 0,8902 +0,08% 0,8895 1,1227 +0,1% USD/JPY 113,22 +0,15% 113,05 112,85 +0,5% GBP/USD 1,3541 -0,15% 1,3562 1,3547 +0,2% Bitcoin BTC/USD 15.247,79 +0,33% 15.099,00 14.652,31 6,15 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,70 62,01 -0,5% -0,31 +2,1% Brent/ICE 67,85 68,07 -0,3% -0,22 +1,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,37 1.322,70 -0,4% -5,34 +1,1% Silber (Spot) 17,16 17,23 -0,4% -0,07 +1,3% Platin (Spot) 960,85 964,00 -0,3% -3,15 +3,4% Kupfer-Future 3,24 3,25 -0,4% -0,01 -1,5% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2018 03:48 ET (08:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.