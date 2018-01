Frankfurt am Main - Der Euro ging gegenüber dem US-Dollar etwas zurück, nachdem er sich am früheren Freitagmorgen im Vorabendvergleich kaum verändert in der Nähe eines dreijährigen Höchststandes gehalten hatte. Aktuell kostet der Euro 1,2055 nach 1,2072 am früheren Morgen und Donnerstagabend.

Das Währungspaar EUR/CHF veränderte sich derweil nur unwesentlich und steht derzeit praktisch unverändert bei 1,1769. Der US-Dollar zog gegenüber dem Franken an und notiert bei 0,9762 nach 0,9747 CHF.

Besser als erwartet ausgefallene Daten aus Frankreich und Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...