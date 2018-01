ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Nokia von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 5 auf 4,20 Euro gesenkt. Er blicke nun vorsichtiger auf die Umsatz- und Margenentwicklung im Kerngeschäft mit Netzwerklösungen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er führte zugleich neue Schätzungen für die Jahre 2019 und 2020 in sein Modell ein, in denen er nur begrenztes Wachstumspotenzial beim Gewinn sehe./tih/zb

Datum der Analyse: 05.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FI0009000681

AXC0073 2018-01-05/10:21