Der erste Easyjet-Flieger startet am Freitag von Berlin-Tegel. Die britische Billigairline hat sich für ihr Deutschland-Geschäft hohe Ziele gesetzt. Die Passagierzahl soll mehr als verdoppelt werden.

Der britische Billigflieger Easyjet will nach dem Air Berlin-Deal sein Engagement in Deutschland kräftig ausweiten und die Passagierzahl mehr als verdoppeln. Im Geschäftsjahr 2018 (per Ende September) werde man voraussichtlich 18 Millionen Fluggäste befördern, sagte Europachef Thomas Haagensen am Freitag zum Start ...

Den vollständigen Artikel lesen ...