BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium ist der Befürchtung entgegengetreten, die von der großen Koalition beschlossenen Maßnahmen gegen Manipulationen bei Registrierkassen könnten wegen technischer Probleme nicht wie geplant umgesetzt werden. "Von Verzögerungen im Hinblick auf den gesetzlich vorgesehenen Anwendungszeitpunkt 1. Januar 2020 kann keine Rede sein", sagte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg. Laut dem vom Bundestag Ende 2016 beschlossenen Gesetz müssen Kassen ab 2020 verpflichtend über zertifizierte technische Sicherheitseinrichtungen verfügen. Die technischen Anforderungen dafür soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) definieren, das dann entsprechende Anbieterlösungen zertifiziert, die "technologieoffen und herstellerunabhängig" sein sollen. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte aber berichtet, das Gesetz könnte zum Flop werden, denn bislang hapere es an der technischen Umsetzung.

Kolberg betonte, das BSI habe bereits nach Zustimmung des Bundesrates und noch vor Verkündung im Bundesgesetzblatt die nach der entsprechenden Rechtsverordnung erforderlichen Arbeiten zur Erstellung technischer Richtlinien aufgenommen und inzwischen ein Konzept für diese vorgelegt. Das Ministerium habe den Ländern das Konzept übersandt und werde es Ländervertretern zusätzlich mündlich erläutern. "Wir sind zuversichtlich, dass eventuell vorhandene Verständnisprobleme dadurch beseitigt werden", sagte der Sprecher.

Das Nachrichtenmagazin hatte über Unmut bei den Ländern berichtet. In einer Stellungnahme aus Nordrhein-Westfalen heißt es laut dem Bericht, das BSI-Konzept sei "in weiten Teilen schwer verständlich". Hamburg kritisiere, in dem Dokument sei "kein schlüssiges Sicherheitskonzept erkennbar". Ein Ministerialrat aus Bayern spotte sogar, die Wirtschaft könne darauf vertrauen, dass die Verwaltung nicht in der Lage sein werde, den gesetzlich vorgegebenen Termin zu halten.

Mit dem Gesetz, das der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ausgearbeitet hatte, soll Steuerbetrug und Manipulationen an Registrierkassen ein Riegel vorgeschoben werden. Künftig müssen die so genannten Grundaufzeichnungen "einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet" auf einem Speichermedium gesichert werden. Verstöße sollen als Steuerordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro geahndet werden können. Vorgesehen ist auch eine Belegausgabepflicht.

