Die US-Bank JPMorgan hat die B-AKtien von Volvo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 155 schwedische Kronen belassen. Innerhalb des europäischen Autosektors sehe er 2018 sehr gute Chancen für Wachstumsunternehmen, Restrukturierungsstories und mehrere defensive Zulieferer, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Beim schwedischen Lkw-Hersteller Volvo sollte sich die starke Geschäftsentwicklung unter anderem wegen der deutlichen Erholung des Lkw-Marktes in Nordamerika und einer Reihe neuer Modell-Einführungen zwar fortsetzen, dies alles sei jedoch bereits im Aktienkurs eingepreist./ck/la Datum der Analyse: 05.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0019 2018-01-05/10:53

ISIN: SE0000115446