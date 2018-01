Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Nokia von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 4,20 Euro gesenkt. Er blicke nun vorsichtiger auf die Umsatz- und Margenentwicklung im Kerngeschäft mit Netzwerklösungen, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erweiterte zugleich sein Bewertungsmodell um neue Schätzungen für die Jahre 2019 und 2020, sieht in diesem Zeitraum aber nur begrenztes Potenzial für das Gewinnwachstum./tih/ck Datum der Analyse: 05.01.2018

ISIN: FI0009000681