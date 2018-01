Im Mai 2017 verbreitete sich der als WannaCry bekannte Computervirus wie ein Lauffeuer über den Globus und infizierte Hunderttausende von Computern. Unter Verwendung einer Art Infektion, die als Ransomware bekannt ist, hat der Virus Dateien auf den betroffenen Computern gesperrt und verschlüsselt, so dass auf sie nicht zugegriffen werden konnte. Die Hacker verlangten, dass die Nutzer 300 US-Dollar in digitaler Währung zahlen, um ihre Computer freizuschalten. Die unbekannten Täter gaben an, dass, wenn das Lösegeld nicht innerhalb von Tagen gezahlt würde, sich die geforderte Zahlung verdoppeln würde, und nach einer Woche würden die Dateien auf dem infizierten Computer gelöscht.



