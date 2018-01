Der Solarpark wird als "Energiecluster" im Zuge der jüngsten Reform des polnischen Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien entwickelt. Um den Bezug zur nahegelegenen Stadt Hirschberg herzustellen, plant der polnische Projektentwicklung den Solarpark in ganz spezielles Weise.Polski Solar SA hat angekündigt, eine Photovoltaik-Anlage mit 10 Megawatt in Niederschlesien zu bauen. Der Solarpark soll in der Nähe der Stadt Jelenia Gora - zu Deutsch Hirschberg - gebaut werden, wie der polnische Projektentwickler mitteilte. Der Clou: Die Photovoltaik-Anlage soll die Form eines Rehes haben und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...